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رياضة

سيد عبد الحفيظ: متفائل بالمرحلة المقبلة في النادي الأهلي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:13 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تفاؤله بوجود الجنوب إفريقي "بيتسو موسيماني"، المدير ‏الفني للفريق، مؤكدا أن أي شخص طالما يرتبط اسمه بالنادي الأهلي يكون لديه تحدٍ جديد كل يوم؛ سواء ‏على المستوى المحلي أو الإفريقي.‏

كان ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد ظهر اليوم السبت بمقر النادي الأهلي بالجزيرة؛ للتعريف بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون.

وحضر المؤتمر الكابتن محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط للكرة، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعمرو محب مترجم الفريق.

وأوضح عبدالحفيظ، أن هناك مشوارا سوف يبدأ للفريق مع مدير فني جديد، وهناك ثوابت داخل ‏النادي ودور الجميع وعلى رأسه الجهاز الإداري هو تهيئة كل الأمور لمساعدة المدير الفني، مؤكدا أنه متفائل بالمرحلة المقبلة وتحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا في وجود ‏الجهاز الحالي بقيادة موسيماني.‏

وكان موسيماني وجهازه المعاون قد وصل إلى القاهرة صباح أمس الجمعة؛ لتولي قيادة الأهلي ‏بشكل رسمي بعد توقيعه لمدة موسمين،‎ ‎وبدأ الجنوب إفريقي مهمته بقيادة مران الفريق مساء أمس؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب ‏المقرر لها غدا الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.‏

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع  موسيماني أمس، في حضور لجنة ‏التخطيط للكرة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة؛ للترحيب بالجهاز الفني، وللحديث عن العديد من ‏الأمور الخاصة بفريق الكرة في المرحلة المقبلة وتوفير كل ما يلزم لتلبية طموحات الجميع.

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