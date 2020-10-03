3 أطعمة للتحكم في الشهية والتخلص من دهون الجسم

لا يوجد طعام معين يمكن أن يساعدك في تقليل الدهون أو زيادة كتلة العضلات، ولهذا السبب ، يحتاج المرء للنظر إلى تخطيط النظام الغذائي بشكل أكثر شمولية، كما أن فقدان الدهون من جزء معين من الجسم بمساعدة نظام غذائي غير ممكن، ولكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على وزن صحي من خلال إبقائك ممتلئًا لفترة أطول والتحكم في الشهية.





ونقدم لكم بعض هذه الأطعمة ، وفقا لما اقترحه أفني كول، خبير التغذية ، ومدرب العافية ومعلم السكري المعتمد ، مؤسس NutriActivania





بيض

لا يشبع البيض فقط ، ولكنه أيضًا مصدر رئيسي للبروتين المعروف بتخفيض الوزن، تحتوي بيضة واحدة كبيرة مسلوقة على أقل من 100 سعرة حرارية، تحضير البيض سهل وسريع ، كما أنه سيبعدك عن الأطعمة السريعة. يمكن إضافته إلى وجبة الإفطار التي ستمنحك الطاقة في معظم اليوم.



