3 أطعمة للتحكم في الشهية والتخلص من دهون الجسم

لا يوجد طعام معين يمكن أن يساعدك في تقليل الدهون أو زيادة كتلة العضلات، ولهذا السبب ، يحتاج المرء للنظر إلى تخطيط النظام الغذائي بشكل أكثر شمولية، كما أن فقدان الدهون من جزء معين من الجسم بمساعدة نظام غذائي غير ممكن، ولكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على وزن صحي من خلال إبقائك ممتلئًا لفترة أطول والتحكم في الشهية.
ونقدم لكم بعض هذه الأطعمة ، وفقا لما اقترحه أفني كول، خبير التغذية ، ومدرب العافية ومعلم السكري المعتمد ، مؤسس NutriActivania
بيض
لا يشبع البيض فقط ، ولكنه أيضًا مصدر رئيسي للبروتين المعروف بتخفيض الوزن، تحتوي بيضة واحدة كبيرة مسلوقة على أقل من 100 سعرة حرارية، تحضير البيض سهل وسريع ، كما أنه سيبعدك عن الأطعمة السريعة. يمكن إضافته إلى وجبة الإفطار التي ستمنحك الطاقة في معظم اليوم.
تعتبر السلطة دائمًا خيارًا صحيًا ، خاصةً عند حساب استهلاك السعرات الحرارية لكل قضمة. تمتلئ معظم الخضروات بالألياف مما يجعل السلطة ممتلئة للغاية. يمكنك مزج الخضار حسب اختيارك والاستمتاع بوعاء من السلطة.
بذور الشيا
تعد بذور الشيا حاليًا واحدة من أكثر الأطعمة شعبية لفقدان الوزن، ومع ذلك ، فإن استهلاكها في عزلة لن يعطي نتائج، فهي غنية بالألياف، مما يبقيك ممتلئًا لفترة طويلة، ويمكن أن تساعد بذور الشيا في التحكم بالشهية ، وهذا بدوره يساعدك على إنقاص الوزن، لذا اجعلها جزءًا من نظامك الغذائي المعتاد للحصول على أفضل النتائج.
عدس
العدس صحي لأنه يحتوي على الكثير من حمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم والثيامين والمنغنيز، كما أنها غنية بالبروتين والألياف التي تحارب بكفاءة الشعور بالجوع، إنها تملأ الجسم ولا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، كما أنه أسهل في الطهي مقارنة بالفاصوليا.