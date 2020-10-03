AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

3 أطعمة للتحكم في الشهية والتخلص من دهون الجسم

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:40 م
صدى البلد
ريهام قدري
لا يوجد طعام معين يمكن أن يساعدك في تقليل الدهون أو زيادة كتلة العضلات، ولهذا السبب ، يحتاج المرء للنظر إلى تخطيط النظام الغذائي بشكل أكثر شمولية، كما أن فقدان الدهون من جزء معين من الجسم بمساعدة نظام غذائي غير ممكن، ولكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على وزن صحي من خلال إبقائك ممتلئًا لفترة أطول والتحكم في الشهية.

ونقدم لكم بعض هذه الأطعمة ، وفقا لما اقترحه أفني كول، خبير التغذية ، ومدرب العافية ومعلم السكري المعتمد ، مؤسس NutriActivania

بيض
لا يشبع البيض فقط ، ولكنه أيضًا مصدر رئيسي للبروتين المعروف بتخفيض الوزن، تحتوي بيضة واحدة كبيرة مسلوقة على أقل من 100 سعرة حرارية، تحضير البيض سهل وسريع ، كما أنه سيبعدك عن الأطعمة السريعة. يمكن إضافته إلى وجبة الإفطار التي ستمنحك الطاقة في معظم اليوم.

تعتبر السلطة دائمًا خيارًا صحيًا ، خاصةً عند حساب استهلاك السعرات الحرارية لكل قضمة. تمتلئ معظم الخضروات بالألياف مما يجعل السلطة ممتلئة للغاية. يمكنك مزج الخضار حسب اختيارك والاستمتاع بوعاء من السلطة.

بذور الشيا
تعد بذور الشيا حاليًا واحدة من أكثر الأطعمة شعبية لفقدان الوزن، ومع ذلك ، فإن استهلاكها في عزلة لن يعطي نتائج، فهي غنية بالألياف، مما يبقيك ممتلئًا لفترة طويلة، ويمكن أن تساعد بذور الشيا في التحكم بالشهية ، وهذا بدوره يساعدك على إنقاص الوزن، لذا اجعلها جزءًا من نظامك الغذائي المعتاد للحصول على أفضل النتائج.


عدس
العدس صحي لأنه يحتوي على الكثير من حمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم والثيامين والمنغنيز، كما أنها غنية بالبروتين والألياف التي تحارب بكفاءة الشعور بالجوع، إنها تملأ الجسم ولا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، كما أنه أسهل في الطهي مقارنة بالفاصوليا.
Advertisements

موضوعات متعلقة

7 وجبات خفيفة تساعد على استقرار نسبة السكر فى الدم

أفضل طريقة لإزالة الكرش للنساء

طريقة التخسيس بدون رجيم بخلطات التنحيف وحيل سريعة

كيف تتخلص من الدهون الثلاثية في الدم

4 طرق لإنقاص الوزن بدون رجيم ولا رياضة

ترشيحاتنا

محسن صالح يكشف مفاجأة بشأن تدريب موسمياني لـ الأهلي

يخسر من مني الشاذلي في الرست ويعتذر لزوجته تحت تهديد العنكبوت.. أبرز ما جاء في حلقة السقا

عمرو دياب يلتقي حبيبته الأولى في حضور دينا الشربيني.. شاهد رد فعلهما

البحوث الإسلامية: اتهام الإسلام بالانعزالية دعوة صريحة للعنصرية والكراهية

حاول الوصول لسرعة الأرض.. مقتل مليونير شهير في حادث تحطم سيارة أليم| صور

محافظ القاهرة يزف بشرى سارة لكبار السن

AdvertisementS

ميدو: أؤيد تصريحات حسام البدري ضد مصطفى محمد لهذا السبب

عمرو دياب يلتقي حبيبته الأولى في حضور دينا الشربيني.. شاهد رد فعلهما

صدموا المعازيم.. شاهد أغرب وجبة طعام في حفل زفاف عروسين

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

مدبولى يشارك فى مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائى على اتفاق السلام بالسودان

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

منع تصدير السلاح للشرق الأوسط إلا بموافقة إسرائيل.. الكونجرس الأمريكي يدرس مشروع قانون جديد مثير للجدل

يستغل زوجته وسيدات أخريات.. حبس شبكة لممارسة الدعارة بمصر القديمة

استئصال ثديها بالخطأ .. سمير صبري يكشف أسرارا جديدة عن اعتزال شادية

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت

براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأول عربيا والثالث عالميا في الغوص.. البطل العماني عمر الغيلاني يروي لـ صدى البلد سر اختياره شرم الشيخ قبلة للتدريب ..صور

بعجلات منحرفة.. شاهد أغرب سيارة يابانية على الإطلاق والسبب في تصنيعها

علاج رئاسي.. 7 أدوية يتناولها ترامب للشفاء من كورونا