سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 اليوم في مصر.. صور

طرحت مؤخرا شركة سكودا فئة جديدة بالسوق المصرى وهي سيارتها سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 و التي تنتمي لفئة السيارات المتعددة الاستخدامات suv و هي فئة تحظي بشعبية كبيرة وسط محبي السيارات نظرا لكبر مساحتها الداخلية و ارتفاعها عن الارض .
سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020
وتتراوح سعر السيارة سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 من 555.000 جنيه حتى 765.000 جنيه لأعلى فئة.
مواصفات سكودا كودياك skoda kodiaq 2020
طرحت السيارة سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 بمحرك TSI بسعة 1400 سي سي تيربو رباعي الاسطوانات يولد قوة 150 حصان وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، وناقل حركة 8 سرعات .
سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 تصل الى سرعة 100كم/ساعة خلال 8.8 ثانية، ويبلغ استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كم وتعتمد السيارة على منظومة الجر الكلى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/ ساعة فى غضون 9.6 ثانية.
تأتي سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 بسقف بانورامي مميز ومقاعد جلد ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات، وحساسات للضوء والمطر، وتتميز أيضا بوجود جنط مقاس 18 بوصة، و بها خاصية ذاكرة لحفظ الوضعيات المختلفة لمقاعد السيارة حيث يتمكن مستخدمو السيارة من الاحتفاظ بالوضعية التي يتم حفظها خلال خاصية الذاكرة.
سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020
وتتراوح سعر السيارة سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 من 555.000 جنيه حتى 765.000 جنيه لأعلى فئة.