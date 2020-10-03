سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 اليوم في مصر.. صور

سكودا كودياك skoda kodiaq 2020









سكودا كودياك skoda kodiaq 2020





طرحت السيارة سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 بمحرك TSI بسعة 1400 سي سي تيربو رباعي الاسطوانات يولد قوة 150 حصان وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، وناقل حركة 8 سرعات .







سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 تصل الى سرعة 100كم/ساعة خلال 8.8 ثانية، ويبلغ استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كم وتعتمد السيارة على منظومة الجر الكلى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/ ساعة فى غضون 9.6 ثانية.





سكودا كودياك skoda kodiaq 2020

سكودا كودياك skoda kodiaq 2020

سكودا كودياك skoda kodiaq 2020