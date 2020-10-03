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أصل الحكاية

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:51 م
ترامب و هوب هيكس
ترامب و هوب هيكس
رشا عوني

بعد أيام من مناظرة الرئيس الأمريكي ونظيره جو بايدن،  وقبل شهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ينتظرها العالم ، تغيرت الخطة بإصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و زوجته ميلانيا بفيروس كورونا في مفاجآة كبيرة ، حيث أعلن ترامب بنفسه إصابته بـ كوفيد 19 .

ساعات قليلة عقب مناظرة ترامب الشرسة مع بايدن حتى كتب على حسابه على تويتر تغريدة يعلن فيها إصابته هو و زوجته ميلانيا بـ كورونا، وكتب ترامب : "اليوم ثبتت اصابتنا أنا والسيدة الأولى بكوفيد-19، سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور، سنتجاوز الأمر معًا " .

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بعدها على الفور غردت ميلانيا على تويتر قائلة :" كما أصيب كثيرًا من الأمريكين بكورونا هذا العام ، فإنني والرئيس الأمريكي نخضع للحجر الصحي.. قمت بتأجيل كافة الارتباطات القادمة .. حافظوا على سلامتكم وسنتجاوز هذه الأزمة معًا" .


كيف أصيب ترامب بالعدوى ؟

الجميع يتساءل كيف أصيب الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا وسط الاجراءات الاحترازية التي يعيش بها ترامب ؟ .. تساؤل جاء على أذهان العالم إلا أن إصابة ترامب و ميلانيا جاءت بعد إعلان هوب هكيس مستشارة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا، وهي التي ترافقه بشكل مستمر وبالطبع كانت مصدر نقل العدوى له ومن ثم لزوجته .

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هوب هيكس ذات الـ 31 عام أقرب شخص في دائرة ترامب يصاب بالفيروس، فقد سافرت مع ترامب على متن طائرة الرئاسة لحضور المناظرة مع بايدن يوم الثلاثاء في كليفلاند، ورافقته في الرحلة هوب هيكس مع بقية مستشاريه ، وفي فيديو سجل لحظة صعود مستشاري ترامب للطائرة ومن بينهم هيكس ، لم يكن أحدهم يرتدي كمامة على الإطلاق .


أما عن إصابة هيكس مستشارة الرئيس ، قال ترامب خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، قال إن هيكس ربما أُصيبت بالفيروس من خلال تفاعلها مع أحد مؤيديه وقال: "إنها شخص ودود للغاية، تمر بأوقات عصيبة، وعندما يأتي أحدهم لتحيتها فإنها تتعامل معهم بطريقة رائعة، لا تقول لهم ابقو بعيدًا، لا يمكنني الاقتراب منكم، إنه مرض صعب للغاية".

كما قال مصدر مُقرب من هيكس لسي إن إن إنها عانت من بعض الأعراض بعد عودتها إلى واشنطن.

خطة علاج ترامب

بعد الإعلان عن إصابة ترامب  وزوجته بكورونا، تم نقله إلى مستشفى والتر ريد الوطني العسكري ليظل بها عدة أيام خلال فترة العزل الصحي، وتحدث طبيب البيت الأبيض  شون كونلي ، عن الخطة العلاجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فيروس كورونا، حيث أكد أنه يتلقى عقار ريمديسفير المضاد لفيروس كورونا، ويعد "ريمديسيفير" عقارا مضادا للفيروسات ويستخدم عن طريق حقنه في الوريد، لكن من آثاره الجانبية، ارتفاع أنزيمات الكبد والقيء والغثيان.


ومن ضمن قائمة الأدوية التي يتلقاها ترامب في العزل الصحي ، أيضا، أجسام مضادة صناعية، حيث قال طبيب البيت الأبيض، إنه تم حقن الرئيس بجرعة من العلاج التجريبي الذي طوره مختبر ريجينيرون، والذي كان أعطى نتائج أولية مشجّعة في التجارب السريرية على عدد صغير من المرضى، وحصل ترامب على أعلى جرعة من الأجسام المضادة الصناعية وهي 8 جرامات .

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟
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