رئيس أمريكا خط أحمر.. ماذا حدث للأسواق العالمية بعد مرض ترامب؟

أدى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصابته بكوفيد-19 إلى تأثيرات كبيرة في أسواق المال العالمية، شملت النفط والذهب والأسهم.





وكان قال ترامب في تغريدة على تويتر- إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، وإنهما سيدخلان حجرا صحيا، وذلك قبل أسابيع فحسب من الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر.





وكان ترامب قال في وقت سابق إنه بدأ حجرا صحيا بعد أن أصيبت هوب هيكس -وهي مستشارة كبيرة للرئيس- بالفيروس.





الأسهم الأميركية تهبط





وبعد الإعلان رسميا عن إصابة ترامب وزوجته ودخولهما الحجر الصحي، هبطت أسعار الأسهم الأميركية في الأسواق الآجلة. وهبط مؤشر داو جونز بنسبة 1.71%، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 1.62%، وصعد مؤشر الدولار بعد إعلان إصابة ترامب بنسبة 0.06% أو 0.061 نقطة إلى 93.823، بحسب بيانات الفدرالي الأميركي. أسهم أوروبا تتراجع

كما نزلت الأسهم الأوروبية متأثرة بنبأ إصابة ترامب، مما أثر سلبا على أسواق الأسهم في أنحاء العالم. وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، ونزل مؤشر داكس الألماني ومؤشر كاك 40 الفرنسي 1.3%، بينما تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1%. وكانت أسهم الكيميائيات والتعدين والنفط والغاز في صدارة القطاعات الهابطة في التعاملات المبكرة، وتراجعت ما يتراوح بين 1.3% و1.5%.





اسعار النفط





تأثرت أسعار النفط بعد إعلان ترامب، حيث واصلت خسائرها التي زادت على 3% ، في ظل مخاوف قائمة بشأن الطلب. ونزل خام برنت متراجعا 1.47 سنتا أو ما يعادل 3.6% إلى 39.4 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، كما تراجع الخام الأميركي 1.40 دولار أو ما يعادل 3.6% إلى 37.32 دولارا. ويتجّه الخام الأميركي صوب الانخفاض بنحو 6% هذا الأسبوع، بينما يمضي برنت على مسار التراجع بأكثر من 7%، في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي للخامين القياسيين. و قال ستيفن إينس رئيس إستراتيجيات الأسواق العالمية لدى أكسي "يظل النفط الحلقة الأضعف في أنباء كوفيد-19 (في إشارة إلى إصابة الرئيس الأميركي)، إذ إنها تعزز الرأي القائل إن أي شخص -حتى القائد أو الرئيس- معرض للفيروس". وقال إن النبأ يجعل من المرجح على نحو أكبر أن يفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي يحين موعدها بعد ما يزيد قليلا على شهر. و أن إمدادات الخام من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ارتفعت في سبتمبر 160 ألف برميل يوميا، مقارنة معها قبل شهر. والزيادة في الأساس نتيجة ارتفاع الإمدادات من ليبيا وإيران، إذ الدولتان العضوتان في أوبك معفيتان من اتفاق لكبح الإنتاج بين أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة "أوبك+

وكانت أسهم الكيميائيات والتعدين والنفط والغاز في صدارة القطاعات الهابطة في التعاملات المبكرة، وتراجعت ما يتراوح بين 1.3% و1.5%.

الذهب يواصل مكاسبه