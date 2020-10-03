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تعليم

كل ما تريد معرفته عن تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات والشهادات المعادلة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:18 م
تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب
أحمد علام
قررت وزارة التعليم التعليم والبحث العلمي إلى فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية والشهادات المعادلة لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من 30 سبتمبر حتى 7 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.

أولا : دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات

1 -  دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها  للحاصلين على  60% فأكثر في المؤهلات (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 

2-  دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها 

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية -  الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي بنسبة مئوية 60 % فأكثر

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات
دبلوم السالزيان الدون بوسكو -  دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل  -  مركز التكنولوجيا المتميز

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات بنسبة مئوية 75 % فأكثر

• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75%  حتى 65%  يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

 مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية.

يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت: WWW.TANSIK.EGYPT.GOV.EG.
 خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 حتى  يوم الأربعاء الموافق 7/10/2020.

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني :

يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي علي شبكة الانترنت:
موقع التنسيق الالكتروني      www.tansik.Egypt.gov.eg
سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان مع التأكيد علي تطبيق كافة الاشتراطات الصحية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية خلال أعمال المرحلة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميا خلال أيام المرحلة.
ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ملحوظة :- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً أخر يوم في المرحلة .

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني

 معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة .
الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.

ثانيا شهادات المعادلة (العربية والأجنبية) 

1-يقوم جميع طلاب الشهادات المعادلة بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg، ثم بعد ذلك الدخول إلي صفحة الشهادات المعادلة والضغط علي رابط "تسجيل جديد للحصول رقم الدخول وإجراءات الدفع" وتظهر للطالب شاشة ترحيب وتعليمات ينبغي عليه قراءتها جيدا .

2-يقوم الطالب باختيار نوع الشهادة المعادلة التي حصل عليها (وينبغي مراعاة الدقة عند الاختيار حيث يترتب علي الاختيار ظهور أسماء المواد الصحيحة وتخصصات الكليات المسموح بها للطالب) و تسجيل بياناتها وتشمل(نوع الشهادة – رقم الهوية أو السجل المدني والشخصي للطالب في حال إقامته في إحدى الدول العربية -  Collage Board Student IDلطلاب الشهادة الثانوية الأمريكية-اسم المدرسة والدولة والمحافظة التي درس بها الطالب للحصول علي شهادة الثانوية المعادلة).

3-تسجيل بيانات الطالب(الاسم –البريد الالكتروني- التليفون المحمول- الديانة والنوع – الرقم القومي للطالب –تاريخ الميلاد- عنون إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية الذي سيتم توزيع الطالب في ضوئة وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي).

4-يتبع  خطوة للتحقق من مقدم صحة رقم الهاتف المحمول المسجل حيث سيقوم النظام بإرسال كود التحقق إلي رقم الهاتف الذي قام الطالب بتسجيله ضمن بياناته ويقوم الطالب بنقل الكود من رسائل المحمول إلي الشاشة لإكمال عملية التحقق ثم الضغط علي مراجعة وتأكيد الطلب.

5-تظهر للطالب شاشة لمراجعة بيانات الطلب وينبغي عليه التأكد من نوع الشهادة التي قام باختيارها ومراجعة بياناته ومن ثم الضغط علي تسجيل الطلب و الذي يقوم بدوره بعرض شاشة تحتوي علي رقم الدخول الذي حصل عليه الطالب و يتم إرساله علي المحمول في رسالة نصية قصيرة .

6-في حالة أن يكون الطالب قد قام بتسديد الحوالة بالفعل بمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة إدخال رقم الطلب و رقم الإيصال وتاريخ الحوالة وذلك لربط رقم الدخول المسجل بيانات الدفع الواردة من البريد

7-وفي حالة أن  يكون الطالب يرغب في طباعة إذن الدفع للتوجه لمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة طباعة إذن الدفع و الموجه إلي البريد و يحتوي رقم الحساب “” و اسم الخدمة المطلوبة " مقابل الدليل الالكتروني لخدمات التنسيق "يراعي تسجيل سبب الحوالة بنفس رقم الدخول الحاصل عليه الطالب عند التسجيل و عليه الاحتفاظ بالورقة المطبوعة و إيصال الحوالة لتسليمهم بمكتب التنسيق مع الشهادات والأوراق الأخرى.

8-بعد إتمام أي من الإجراءين السابقين للدفع ، يترقب بالطالب  رسالة علي الهاتف المحمول برقم الدخول وكلمة السر بعد إتمام إيداع الحوالة ب ٢٤ ساعة يتمكن من خلالها بإعادة الدخول علي الموقع الإلكتروني و تسجيل رقم الدخول والرقم السري لمتابعة إدخال درجاته و رغباته و حجز موعد من للحضور الي مكتب التنسيق أو أي من فرعيه.

9-وفي حالة فقدان كلمة السر أو رقم الدخول أو الحاجة لطباعة بيان الدفع يمكن للطالب إختيار " الاستعلام عن رقم الدخول و إعادة تعيين كلمة السر" من الصفحة الرئيسية بالموقع.

10-وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية يجب عليهم تقديم تسلسل دراسي كامل مستوفي لجميع الأختام والتصديقات.

11-ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب والتى ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة .


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