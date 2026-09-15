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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 1800 طن مخلفات من نفق العشروا بالعمرانية وإعادة فتحه أمام حركة السيارات

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة 1800 طن من مخلفات الرتش المتراكمة بنفق العشروا بنطاق حي العمرانية،  ضمن جهود المحافظة للتعامل الفوري مع تجمعات الرتش وتحسين المظهر العام للطرق والأنفاق.

جاءت أعمال رفع المخلفات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، حيث وجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بسرعة التعامل مع تراكمات الرتش ورفعها من النفق.

ووجه محمد زكي، مدير عام الهيئة، بالدفع بـ2 لودر و12 سيارة نقل كبيرة، لسرعة رفع ونقل المخلفات المتراكمة بالنفق، مما أسفر عن إزالتها وفتح النفق أمام حركة السيارات، وتحسين مستوى النظافة والمظهر العام بالموقع.

تأتي الأعمال في إطار خطة الهيئة للتعامل مع مخلفات الرتش ورفع كفاءة الطرق والأنفاق، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين الرؤية البصرية للمواطنين بنطاق أحياء محافظة الجيزة.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة رفع مخلفات الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة

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