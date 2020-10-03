مواصفات وأسعار سكودا سوبيرب skoda superb 2020 .. صور

سكودا سوبيرب skoda superb 2020









وتستهلك سكودا سوبيرب skoda superb 2020





سكودا سكودا سوبيرب skoda superb 2020 بها تكييف أوتوماتيك من منطقتين وحساسات ركن في الأمام والخلف و8 سماعات و بلوتووث وشاشة 8 بوضة تاتش و مرايا كهربائية مع ذاكرة و حساسات مطر و فتحة سقف بانورامية و عجلات 17 بوصة أو 18 بوصة حسب الفئة ومتاحة بفتح وتشغيل السيارة بدون مفتاح .

سكودا سوبيرب skoda superb 2020





سعر سكودا سوبيرب skoda superb 2020







تبدأ اسعار السياره سكودا سوبيرب skoda superb 2020 من 495.000 جنيه و حتي 795.000 جنيه لأعلي فئة .

