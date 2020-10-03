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سيارات

مواصفات وأسعار سكودا سوبيرب skoda superb 2020 .. صور

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:01 م
سكودا سوبيرب skoda
سكودا سوبيرب skoda superb 2020
اشرف عطية
طرحت شركة سكودا مؤخرا السيارة سكودا سوبيرب skoda superb 2020 بمحرك 1400 cctci بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر، وتعمل بنظام الجر الامامي والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من سبع سرعات يجعل السيارة تصل الي 220 كم في الساعة كسرعة قصوى ويمكنها من الوصول لسرعة 100 كم متر في الساعة خلال 8.9 ثانية .


وتستهلك سكودا سوبيرب skoda superb 2020 ست لتر بنزين لكل 100 كم متر في المتوسط وهو رقم جيد مقارنة بحجم ووزن السيارة .

سكودا سكودا سوبيرب skoda superb 2020 بها تكييف أوتوماتيك من منطقتين وحساسات ركن في الأمام والخلف و8 سماعات و بلوتووث وشاشة 8 بوضة تاتش و مرايا كهربائية مع ذاكرة و حساسات مطر و فتحة سقف بانورامية و عجلات 17 بوصة أو 18 بوصة حسب الفئة ومتاحة بفتح وتشغيل السيارة بدون مفتاح .

السيارة  سكودا سوبيرب skoda superb 2020 بالعديد من ووسائل الامان منها ايرباج أمامي وجانبي و ABS و ESC و ASR مع اتاحة نظام EDL للفرامل ومراقبة ضغط الإطارات و مثبت ومحدد سرعة و بها عجلة قيادة متعددة الوظائف .

سعر سكودا سوبيرب skoda superb 2020

تبدأ اسعار السياره سكودا سوبيرب skoda superb 2020 من 495.000 جنيه و حتي 795.000 جنيه لأعلي فئة .
مواصفات وأسعار سكودا سوبيرب skoda superb 2020 .. صور
مواصفات وأسعار سكودا سوبيرب skoda superb 2020 .. صور
مواصفات وأسعار سكودا سوبيرب skoda superb 2020 .. صور
مواصفات وأسعار سكودا سوبيرب skoda superb 2020 .. صور
مواصفات وأسعار سكودا سوبيرب skoda superb 2020 .. صور
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