مزيج أجسام مضادة.. ترامب يتلقى علاجا لكورونا غير مثبت فاعليته

قال مسؤولون في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقضي الأيام المقبلة في مستشفى عسكري خارج واشنطن لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد بعد أن تلقى علاجًا تجريبيًا وغير مثبت، و أثارت الإعلانات مخاوف بشأن خطورة مرض ترامب، بعد أن قال رئيس الأركان في وقت سابق للصحفيين إن أعراض ترامب خفيفة فقط.





وقالت السكرتيرة الصحفية كايلي ماكناني أنه بناء على رأي وخبرائه الطبيين سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في والتر ريد خلال الأيام القليلة المقبلة، وأثناء وجوده في البيت الأبيض، تلقى ترامب صاحب الـ 74 عامًا، جرعة واحدة من مزيج الأجسام المضادة من ريجينيرون ، وفقًا لرسالة صادرة عن طبيب البيت الأبيض شون كونلي.





ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، يخضع العلاج لتجارب سريرية ولكنه لم يتلق بعد الموافقة، وقال كونلي أه ما زال يجري تقييم مزيج الاجسام المضادة من قبل فريق من الخبراء، على أن يتم تقديم تقارير باستمرار إلى ترامب وزوجته لمعرفة العلاج الأفضل.





وشكك ترامب طوال مسيرته في خطورة الجائحة العالمية، ولكنه بعد تأكيد إصابته هو وزوجته ميلانيا ترامب (50 عاما) أعلنا أنهما سيخضعان للحجر الصحي، وتلقيا دواءا غير مثبت فعاليته في علاج مرضى كورونا، وغرد طبيب الطوارئ جيريمي فاوست، مدرس في مستشفى بريجهام في بوسطن أن لا ينبغي أن يحصل على الدواء حتى تثبت فعاليته.





من جانبه قال فيناي براساد، الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: "من الأخلاق السيئة أن تعطي أشياء غير مثبتة لأشخاص أقوياء لا تعطيها للأشخاص العاديين"، ولكن ليونارد شلايفر، الرئيس التنفيذي لشركة ريجينيرون، قال أن تجربة الدواء على ترامب يعرف باسم الاستخدام الرحيم، وهو ليس أول شخص يتلقى العلاج لأول مرة ولكن لأنه رئيس الولايات المتحدة فإن الأضواء مسلطة عليه.





كانت قد أعلنت شركة ريجينيرون نتائج إحدى تجاربها في مراحلها المبكرة والتي أظهرت أن العقار الذي يتم حقنه في الوريد يقلل من كمية الفيروسات بالجسم ويسرع من معدل الوقت المستغرق للشفاء.





ومن المعروف عن الأجسام المضادة أنها بروتينات تقاوم العدوى يصنعها الجهاز المناعي، وتعمل اللقاحات على زيادة معدل إنتاج الجسم للأجسام المضادة الخاصة به، بينما يقوم العلماء أيضًا بحقن المرضى بالأجسام المضادة الجاهزة من دماء المتعافين ، والتي تسمى بلازما النقاهة.