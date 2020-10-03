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أخبار العالم

بسبب تزايد الإصابات بكورونا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعلق عمله التشريعي لأسبوعين

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:50 م
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
أحمد محرم
أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي تعليق عمله التشريعي لمدة أسبوعين بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين أعضائه.

وكشف الفريق الطبي، المتابع لحالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة مباشرة، اليوم السبت، عن الوضع الصحي للرئيس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وأعلن الفريق الطبي أنه أجرى فحصًا ثانيًا للرئيس الأمريكي وظهرت نتيجته إيجابية لتؤكد إصابة ترامب بفيروس كورونا.

وقال الفريق الطبي في مؤتمر صحفي، إن ترامب تم نقله إلى المستشفى في إطار الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الفريق يتابع حالة الرئيس بشكل مكثف لمنع تعرضه لمزيد من الأعراض التي تعرض لها سابقًا.

وأكد الفريق الطبي أن ترامب لم يعد يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، مشددًا في الوقت ذاته على أن الرئيس ليس لديه أي مشاكل في التنفس، وفي حالة معنوية جيدة، ويسير بنفسه في المستشفى.

وأضاف: "الرئيس لا يحتاج إلى أن يتم وضعه على أي جهاز تنفس ولا يمكننا تحديد موعد خروجه من المستشفى".

وأعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية أن نائب الرئيس مايك بنس سيواصل أنشطة الحملة نيابة عن ترامب، بعد إصابة الأخير وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

ونشرت شبكة "CNN" الأمريكية تقريرا مقلقا عن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يكشف خطورة حالته ومعاناته من صعوبة فى التنفس.

ونقلت "CNN" على لسان مستشار ترامب قوله إن هناك مؤشرات مثيرة للقلق من صحة ترامب، و"الوضع خطير".
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