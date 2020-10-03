تعرف على خطة دمياط لعلاج مشكلة انقطاع مياه الشرب

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، إجتماعًا اليوم السبت، مع المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المطروحة.





من بين الملفات التى تم مناقشتها، عمليات إصلاح خطوط المياه والتى تجريها الشركة بعدد من المناطق بمدينة دمياط، إذ أكدت على ضرورة التنسيق مع الوحدة المحلية حتى يتسنى نهو تلك الأعمال قبل تنفيذ عمليات الرصف و حصر جميع حالات رد الشئ لأصله للبدء فى إتمام هذه الأعمال.





كما تابعت المحافظ أيضًا خطة تنفيذ شبكات صرف مياه الأمطار بمشروع تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه " الترعة الشرقاوية" والأعمال النهائية بمحطة رفع صرف صحي عبد القادر ٢، وكذا مشروعات المياه والصرف الصحى الجارى تنفيذها خلال الفترة الحالية..





ناقشت الدكتورة منال عوض آليات حل مشكلة الصرف الصحي بمنطقة العلايلى وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية موجهة بوضع حلول جذرية لكافة المشكلات التى تم طرحها .





كان قد تقدم الكثير من المواطنين بعدة شكاوى من ندرة مياة الشرب في عدد من المناطق داخل قري ومدن محافظة دمياط وتم عمل صيانه لشبكات مياه الشرب لتحسين الاوضاع وسد العجز في المناطق التى تعانى من ندرة مياة الشرب.





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