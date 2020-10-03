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رياضة

كافاني يقترب من الانتقال لـ مانشستر يونايتد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:55 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الأوروجواياني إدينسون كافاني المهاجم السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اتفق على الانتقال لصفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة ESPN العالمية أن الاتفاق تم بين الطرفين، بعد أن نال عرض مانشستر يونايتد الأخير موافقة وقبول المهاجم الأورجواياني.

وأشارت الشبكة أن كافاني سيطير لمدينة مانشستر من العاصمة الفرنسية باريس غدًا الأحد، من أجل الخضوع للكشف الطبي ومن ثم إعلان الانتقال الرسمي للاعب للفريق الإنجليزي لمدة موسمين.

وتشير التقارير الصحفية أن كافاني سيتقاضى راتبًا سنويًا مع مانشستر يونايتد يُقدر بـ 10 مليون يورو.

وأكدت الشبكة أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون مساء غدًا الأحد أو يوم الاثنين المقبل.

وانتهى عقد كافاني مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية شهر يونيو الماضي، ورفض تمديد عقده مع الفريق لنهاية الموسم المنقضي.

وتم استبعاد كافاني من قائمة المنتخب الأوروجواياني للمعسكر المقبل استعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية.

وأبرم مانشستر يونايتد صفقة وحيدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك قادمًا من نادي أياكس الهولندي.
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