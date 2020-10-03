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رياضة

ربيع ياسين يشكو تعنت الأندية وعدم إرسال لاعبيها لمنتخب الشباب

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:50 م
ربيع ياسين ومنتخب
ربيع ياسين ومنتخب الشباب
يسرى غازى
أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب المصري تحت 20 سنة ان فريق الشباب يستعد لبطولة شمال أفريقيا بتونس بكل التركيز والقوة على الرغم من الغيابات التي يعاني منها لغياب أكثر من 17 لاعبا مع الأندية سواء في الدوري الممتاز أو دوري القسم الثاني.

شدد على أنه يقدر ظروف بعض الأندية في الاحتفاظ ببعض اللاعبين لحاجة الأندية إليهم في المشاركة نتيجة لاحتدام المنافسة في الأسابيع الأربعة المتبقية من الدوري الممتاز والقسم الثاني لذلك قرر ضم يوسف حسن من المقاولون العرب وكريم محمد وأحمد شريف من وادي دجلة نظرًا للنقص العددي في صفوف الفريق.

وأبدى المدير الفني استيائه من عدم إرسال الأندية للاعبيها الشباب الذين لا يشاركون مطلقا في المباريات وأنه من الأفضل ان ينضموا المعسكر المفتوح المنتخب المقام حاليا باستاد القاهرة الدولي وتجهيزهم واحتكاكهم في المباريات الودية بدلا من مشاركتهم في تدريبات الفريق الأول فقط.

أشار مدرب شباب الفراعنة إلى أن ذلك يؤثر على لياقتهم البدنيةً والنفسية في هذا التوقيت الحرج للمنتخب حيث يتبقى اربع أسابيع فقط قبل السفر إلى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021.

وكان الفريق تعادل في الأسبوع الماضي سلبيا أمام المصرية للاتصالات في إطار الاستعدادات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية بموريتانيا مارس 2021.

يذكر أن اتحاد الكرة المصرى تلقى خطابًا من اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم لتأجيل موعد تصفيات شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب تحت 20سنةً لتقام فى شهر ديسمبر المقبل بدلًا من السابع من نوفمبر.

وأوضح محمود الهمامى، المدير التنفيذى لاتحاد شمال أفريقيا، أن هناك رغبة لبعض المنتخبات فى التأجيل لمدة شهر، وطلب أن يتلقى الرد من الاتحادات قبل الخامس من أكتوبر المقبل.

كما رفض الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجريء تأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا وتمسك بإقامتها فى موعدها.

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