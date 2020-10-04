المالية تبدأ تحويل 28 ألف بطاقة رواتب حكومية لـ ميزة خلال الشهر الجاري

تبدأ وزارة المالية خلال أكتوبر الجاري؛ عمليات تحويل أكثر من 28 ألف بطاقة ِATM حكومية خاصة برواتب العاملين؛ إلي بطاقات الدفع المقدم "ميزة"، بغرض تعزيز الشمول المالي و تيسير عمليات صرف رواتب الموظفين ببطاقات لا تلامسية إلكترونيا .









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واعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات سابقة، ان الوزارة تسعي للانتقال للمجتمع الرقمي الذي يتعامل بـ اللا كاش، مشيرا إلي أن مبادرة تحفيز المستهلك المصري " ما يغلاش عليك" عززت مفهوم الشراء و التسوق الالكتروني، باعتباره ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي المدعوم من القيادة السياسية.





وبدأت الحكومة خلال الـ 13 عاما الماضية في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية وتحديدا في ٢٠٠٧، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠».





وحسب التقرير سيتم تطبيق تلك المنظومة كمرحلة ثانية بعدد من المحافظات بواقع 11 محافظة تشمل " الأقصر، اسيوط، جنوب سيناء، الإسكندرية، الفيوم، مطروح، بورسعيد، الغربية، الدقهلية، البحر الاحمر".وتحرص وزارة المالية على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم في ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية