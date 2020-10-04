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حوادث

لإنشاء كوبرى علوى ونفق للسيارات .. إغلاق طريق الواحات كليا في التقاطع مع الدائري

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
ندى حمودة - أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إغلاق طريق الواحات كليا في التقاطع مع الدائرى بالاتجاه القادم من الفيوم لمدة 3 أشهر، لإنشاء كوبرى علوى ونفق للسيارات، الأمر الذى يستلزم تنفيذ غلق كلى لطريق الواحات عند تقاطعه مع الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم وحدائق الأهرام باتجاه مدينة 6 أكتوبر وحدائق الأهرام لمدة 3 أشهر، والتى تنتهى يوم السبت الموافق 2 /1 /2021.

وتأتي الأعمال ضمن خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية خاصة الطرق لاستيعاب الحركة المرورية والقضاء على المشكلات المرورية التى تعانى منها منطقة ميدان الرماية كونها تحتضن العديد من المناطق الحضارية الهامة والحيوية.

وضمت التحويلات التي أجرتها الإدارة العامة لمرور الجيزة لتيسير حركة المرور النحو التالى :-

• القادم من طريق الفيوم وحدائق الأهرام ويرغب فى الإتجاه نحو مدينة 6 أكتوبر وإستكمال طريق الواحات يسلك طريق الواحات وحتى محيط منطقة الأعمال ( مكان الغلق الكلى ) ثم الصعود إجبارى يمينًا إتجاه الطريق الدائرى بعد تطوير مطلع الطريق ولمسافة 250 م لإستيعاب الضغوط المتوقعة.

• مواصلة السير بالطريق الدائرى لمسافة ما يقرب من 1 كم .
• السير يسارًا باتجاه فتحة الدوران المستحدثة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى ومواصلة السير بإتجاه وصلة طريق دريم لاند المستحدثة بإتجاه طريق الواحات مرة أخرى .

فيما وجه محافظ الجيزة رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بإتخاذ اللازم والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال نحو إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق السيولة المرورية بمحيط منطقة الأعمال وتوفير كافة الوسائل الإرشادية من لوحات مرورية ووسائل للدعم الفنى ونشر اللجان المرورية لتلافى التكدسات ، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المعلنة للانتهاء من الأعمال دون تأخير وسرعة إعادة الشئ لأصله.
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