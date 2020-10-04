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رياضة

مدرب الأهلي السابق: اسألوا فايلر لماذا رحل قبل نهائيات دوري أبطال إفريقيا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:16 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن استكمال تجربته مع فايلر في الفترة المقبلة.

وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "حتى الآن فايلر لم يحدثن من أجل العمل معه مجددًا".

وتابع: "كنت أعمل مع فايلر في بلجيكا ولكنني لم أعمل معه في الخليج وعدت للعمل معه في مصر داخل النادي الأهلي".

وأوضح: "فايلر لم يبلغن بأسباب رحيله، وهو من يُسأل عن أسباب رحيله، ورفضت عرضا لتدريب فريق أوروبي؛ من أجل العمل كمدرب عام مع فايلر في الأهلي".

وأكد ديفيد سيزا: "قرار الرحيل عن الأهلي كان قرارا شخصيا من فايلر".

وتابع: "فايلر لم يستشر الجهاز الفني قبل الرحيل عن الأهلي، وهو كان قراره الفردي".

وعن أسباب رحيل فايلر، أكد: "هذا السؤال يجيب عليه فايلر فقط، ولم نتدخل في ذلك القرار على الإطلاق".

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لدخول معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز .

وجاءت قائمة الفريق كالتالي :

ياسر إبراهيم ، محمود كهربا ، حمدي فتحي ، مروان محسن  ، صالح جمعة ، وليد سليمان ، ايمن أشرف ، علي لطفي ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، محمد الشناوي ، عمرو السولية ، أليو بادجي ، محمد مجدي أفشة ، أحمد فتحي ، جيرالدو ، محمد هاني ، محمد شكري ، عربي بدر ، محمد فخري ، مصطفى شوبير.

وطبقا للقائمة فتم ضم صالح جمعة لقائمة الفريق وذلك في أول ظهور لموسيماني مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة  المقاولون العرب في الجولة 31 من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء غد الاحد على استاد القاهرة.
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