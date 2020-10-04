AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

خاص .. أول رد من الفنان جمال يوسف بعد شفائه من السرطان

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
محمد نبيل
بنبرة صوت لا تخلو من البكاء، أكد الفنان جمال يوسف شفاءه من مرض السرطان الذى عانى منه خلال الفترة الماضية، مشيدا بكل من وقف بجانبه وخاصة الأطباء والممرضات.

وقال جمال يوسف لـ صدى البلد، أنه خضع لأكثر من 30 جلسة إشعاع، وهذا أثر على البلع والأحبال الصوتية، وهو ما ظهر فى صعوبة التحدث وعدم وضوح كلامه بشكل كامل، إلا أنه فى الأيام الماضية وبعد الاستشفاء أصبح يتحدث بشكل واضح وطبيعى.

كانت لقاء الخميسي نشرت صورة تجمعها بالفنان جمال يوسف عبر خاصية الاستورى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 


وعلقت لقاء الخميسي على الصورة التى نشرتها برفقة جمال يوسف: "انت قدها .. هاترجع ضحتك تملي البيت هاترجع جمال اللي عرفناه هاترجع زى الفل". 


وحرص بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى للسينما والفنانة لقاء الخميسي على زيارة جمال يوسف في منزله، وذلك بعدما أعلن الأخير إصابته بمرض سرطان البلعوم.


وعبّر لهم الفنان جمال يوسف عن سعادته بهذه الزيارة، التي رفعت كثيرًا من روحه المعنوية، وكشفت عن محبة أصدقائه، وجمهوره.


وفي ختام الزيارة، أهدى الأب بطرس دانيال، الفنان جمال يوسف، لوحة تحمل أسماء الله الحسنى.

وكان قد وجه الفنان جمال يوسف الشكر عبر "صدى البلد" لكل من سأل عنه خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن حالته الصحية تحسنت بعد شعوره بحب الناس واهتمامهم به.


وقال الفنان جمال يوسف خلال تسجيل صوتى خاص: "أعانى من ورم في البلعوم والغدد الليمفاوية، وخضعت لجلسات الكيماوي خلال الفترة الماضية، وأتوجه بالشكر للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على وقوفه بجانبى، كما أشكر عددا كبيرا من زملائي وعلى رأسهم الفنان محمد صبحى".


وأضاف: "كما سألت عنى وفاء عامر، نشوى مصطفى، حنان سليمان، المخرج تامر حمزة، وغيرهم كثير".

وتابع جمال يوسف: لا أخشى الموت، ولكنى أخشى لقاء ربي، وأتمنى أن يرضى عني ويراضيني، وشكرا جزيلا لكل الدعوات الصادقة التي تصلني منذ الإعلان عن حالتى".

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إصابة الفنان جمال يوسف .. كل ما تود معرفته عن سرطان البلعوم

قالي هسفرك بره.. أول رد فعل للفنان محمد صبحى بعد مرض جمال يوسف.. فيديو

بعد إصابة الفنان جمال يوسف.. تعرف على أعراض الإصابة بسرطان البلعوم

الفنان جمال يوسف يدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

بعد إصابة جمال يوسف.. أسباب وعوامل الخطر للإصابة بـ سرطان البلعوم

بعد إصابته بسرطان البلعوم.. جمال يوسف لـ صدى البلد: خايف أقابل ربنا.. ومكلتش من 3 شهور وعايش على المحاليل ووشي ورقبتي اتحرقوا

ترشيحاتنا

المرض بـ كورونا مش عيب| الباز يعلق على أنباء إصابة محمد صلاح بالفيروس

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

ارتفاع أسعار الذهب وانهيار النفط وأسواق المال.. تأثير إصابة ترامب بفيروس كورونا

بعد رحيل فايلر.. ديفيد سيزا يكشف أسباب استبعاد صالح جمعة من تشكيل الأهلي

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

AdvertisementS

280 حالة .. كارثة فرح البحيرة تتزايد ومدير مستشفى المحمودية يكشف مفاجأة

محام يفجر مفاجأة بشأن مذبحة الرحاب بعد عامين من وقوعها.. فيديو

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

ارتفاع عدد ضحايا الوجبات الفاسدة في فرح بالبحيرة إلى 300 شخص

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

اِعرف أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالبنك الأهلي

أحمد أبو الغيط يكشف النقاب عن الاسم الحركي للرئيس السادات بحرب أكتوبر

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

لقاء بالأمس بعد فراق 32 سنة .. من هي خطيبة عمرو دياب الأولى؟

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

جبنا كميات كبيرة.. تاج الدين: مصل الأنفلونزا مهم جدا هذا العام ومتوفر في هذا المكان| فيديو

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح سيات أتيكا 2021 seat ateca رسميًا في مصر.. صور

طريقة عمل كوكيز الجوافة.. خطوة بخطوة

بـ توب مكشوف.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بأنوثتها من فرح شقيق إلهام شاهين