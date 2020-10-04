اشتري آيفون 8 بـ 3500 جنيه فقط.. عرض الأحد

لطالما نجح الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون على تحقيق المعادلة الصعبة بين الحجم الذكي و الأداء القوي، ومن هنا برزت إحدى أبرز مميزات الإصدارات الصغيرة منه مثل آيفون 8، إلا أن العيب الوحيد هو السعر المرتفع، ولكن هذ العرض يقدم ميزة الحصول على نسخة منه بأقل من نصف السعر تقريبًا.

و بفضل هذا العرض يمكنك إقتناء نسخة من إصدار 8 iPhone المميز مقابل 222 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 3500 جنيه مصري، فى 3 ألوان هي الأحمر و الأسود و الذهبي.



