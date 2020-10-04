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تكنولوجيا

اشتري آيفون 8 بـ 3500 جنيه فقط.. عرض الأحد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:59 ص
اشتري آيفون 8 بـ
اشتري آيفون 8 بـ 3500 جنيه فقط.. عرض الأحد
كريم جمال
لطالما نجح الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون على تحقيق المعادلة الصعبة بين الحجم الذكي و الأداء القوي، ومن هنا برزت إحدى أبرز مميزات الإصدارات الصغيرة منه مثل آيفون 8، إلا أن العيب الوحيد هو السعر المرتفع، ولكن هذ العرض يقدم ميزة الحصول على نسخة منه بأقل من نصف السعر تقريبًا.

و بفضل هذا العرض يمكنك إقتناء نسخة من إصدار 8 iPhone المميز مقابل 222 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 3500 جنيه مصري، فى 3 ألوان هي الأحمر و الأسود و الذهبي.

وفقًا لموقع "تك رادار" التقنى، يمكن الحصول على نسخة 64 جيجابايت مجددة من آيفون 8 عبر منصة والمارت الشهيرة، مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone8 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.

جدير بالذكر أن هاتف iphone 8 قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، والذى يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وبطارية سعة 1821 ميللى أمبير،

يمكنك شراء نسختك من آيفون 8 فى ألوان الأحمر و الأسود و الذهبي، من خلال هذا الرابط.
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