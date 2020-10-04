نسرين أمين تهنئ ابنتها بعيد ميلادها: أحلى حاجة في حياتي

هنأت الفنانة نسرين امين ابنتها بعيد ميلادها، ونشرت صورة لهم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت نسرين امين علي الصورة قائلة :" يوم ٣ أكتوبر أحلى حاجة فى حياتى اتولدت....أمينة بنتى يارب العمر كله فى صحة و سعادة".





وجاءت التعليقات على صورة نسرين امين و ابنتها كالتالي :

- كل سنه و هي طيبة

- شبهك اوووي

- قمرين





يذكر أن أحدث أعمال نسرين أمين مسلسل "لما كنا صغيرين‎ "‎الذى عرض في رمضان 2020، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.



مسلسل "لما كنا صغيرين" ‏بطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎







وتخرجت نسرين في قسم الدعاية واﻹعلان بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، ثم انتسبت إلى (أستوديو الممثل) من أجل دراسة التمثيل، وبعد مشاركتها في عدة أدوار صغيرة، قدمها المخرج يسري نصر الله في دور هام في فيلم (احكي يا شهرزاد)، ومن بعدها شاركت في التمثيل في عدة مسلسلات، منها: (أبواب الخوف، شربات لوز، ذات، السبع وصايا، سجن النسا، عائلة زيزو).