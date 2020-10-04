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حوادث

ضبط سلاح وحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالقاهرة.. صورة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:53 ص
المتهم
المتهم
كتب محمد صبري
تمكن رجال الامن من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالقاهرة .

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت  2,200 كيلو جرام ، سلاح أبيض ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول) بحوزة شخصين - لأحدهما معلومات جنائية وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان سيارة ملاكى ملك وقيادة أحدهما .

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وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف للإتصال بعملائهما وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وياتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة المخدرات.
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