اخترقت السيستم.. ضبط مديرة مخبز بالسلام استولت على نصف مليون جنيه من أموال الدعم

تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المديرة المسئولة عن مخبز بلدى في السلام لقيامها بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من أموال الدعم دون وجه حق.









وتبين قيام المتهمة بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.







