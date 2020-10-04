AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اخترقت السيستم.. ضبط مديرة مخبز بالسلام استولت على نصف مليون جنيه من أموال الدعم

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:56 ص
كلبش
كلبش
محمد صبرى
تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المديرة المسئولة عن مخبز بلدى في السلام لقيامها بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من أموال الدعم دون وجه حق.


وتبين قيام المتهمة بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.


جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط مسئولة عن مخبز بلدى بالسلام استولت على مليونيّ جنيه من الدعم

ضبط مالك مخبز بالأميرية لاستيلائه على ٢ مليون جنيه من أموال الدعم

حبس مالك مخبز لاستيلائه على 2 مليون جنيه من أموال الدعم بالأميرية

ضبط مدير مخبز ببولاق استولى على ٤٠٠ ألف جنيه من أموال الدعم

ضبط مدير مخبز بالسلام استولى على 2 مليون جنيه من أموال الدعم

ضبط مدير مخبز بلدى بالمطرية لاستيلائه على أموال الدعم

ترشيحاتنا

ماذا قال وزير التعليم عن الدروس الخصوصية وبدائلها؟.. تفاصيل كاملة

بشرى سارة لكبار السن من سكان القاهرة.. فيديو

الأرصاد تحذر: طقس حار وشبورة الأيام القادمة

شاهد.. زاهي حواس يحرج مذيعة إكسترا نيوز على الهواء

شخص آخر بداخلك.. الكايميرا ظاهرة علمية مخيفة تؤكد انصهار التوائم واحتفاظ الأم بأجزاء من جنينها

كاميرات المراقبة التقطتها.. رد فعل شابة بعد قبولها في الوظيفة.. فيديو

AdvertisementS

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

لأول مرة منذ 40 عاما.. واشنطن ترسل سفينة حربية إلى اليونان

صالح جمعة يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الأهلي والمقاولون العرب

مؤمن زكريا بطل إعلان قميص منتخب مصر الجديد

بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

وزارة الأوقاف تكشف لـ صدى البلد موعد اكتمال صفوف المصلين وفتح الأضرحة ودورات المياه بالمساجد

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

شاهد.. زاهي حواس يحرج مذيعة إكسترا نيوز على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على وحش تويوتا الجديد للطرق الوعرة.. فيديو وصور

مجرد رقم.. نجمات تألقن بعد الخمسين بجلسات تصوير آخرهن لبلبة وليلى علوي

بعد توقف 9 أشهر .. المسجد الحرام يستقبل المعتمرين بفرحة عارمة