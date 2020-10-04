AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد إصابة دونالد ترامب بـ كورونا.. كاني ويست يوجه له رسالة مؤثرة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:16 م
كاني ويست ودونالد
كاني ويست ودونالد ترامب
شروق ابراهيم
بعث مغني الراب الأمريكي كاني ويست رسالة مؤثرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19. 

وغرد كاني ويست عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلا: "أصلي من أجل الرئيس دونالد ترامب والسيدة ميلانا من اجل الشفاء السريع  وكل المصابين بكوفيد 19". 

وأفادت لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية بأن مغني الراب الأمريكي كاني ويست أنفق أكثر من ستة ملايين دولار أمريكي من ميزانيته الخاصة على الحملة الانتخابية الرئاسية. 


وأشارت اللجنة الانتخابية وفقًا لموقع Politico إلى أن كاني ويست أخرج من جيبه الخاص 6 ملايين و800 ألف دولار أمريكي للإنفاق على الدعاية الانتخابية من فترة 17 يونيو إلى 30 أغسطس. 


كما تلقى كاني ويست مساهمات لحملته الانتخابية الرئاسية بمبلغ يقدر بـ 11 ألف دولار أمريكي ، بينما أصبح على 'قيد الاقتراع حاليًا في 10 ولايات ، من مثل كولورادو وأيوا وولاية مينيسوتا. 


وخرج كاني ويست بتصريحات جريئة مُجددًا، بعد إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا في تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" إلى أنه حاول الانفصال عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان. 


واتهم كاني ويست زوجته كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر بأنهما يفضلان البيض عن ذوي البشرة السمراء، وذلك خلال مشاركة "كيم" في مبادرة إصلاح السجون الأمريكية.

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد فضح زوجته .. كاني ويست يكشف هوية قاتل مايكل جاكسون

القصة الكاملة لخلافات كيم كاردشيان ووزوجها كاني ويست.. انفصال واتهامات بالخيانة وبكاء

تقارير أجنبية : كيم كارداشيان وزوجها منفصلان منذ عام

بعد خلافه مع كيم كارداشيان .. كاني ويست يستقل طائرة خاصة مع نجله .. صور

كيم كارداشيان وزوجها يسافران إلى جزر الكاريبي

يملكها مغني أمريكي.. موجة غضب عالمية بسبب أحذية رياضية تحمل أسماء ملائكة الإسلام

ترشيحاتنا

اسأل مجرب.. رئيس الوزراء البريطاني يقدم نصائح لترامب للتعامل مع كورونا

كيفية صلاة الاستخارة ووقتها .. ماذا قال عنها العلماء وأفضل الأدعية فيها

تعرف على وحش تويوتا الجديد للطرق الوعرة.. فيديو وصور

أخبار الرياضة.. عطل فني يضرب قناة الزمالك.. موقف فايلر من تدريب بيراميدز.. ووجهة أحمد حمدي بعد الجونة

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

في موعدها.. مجلس الدولة يقضي بعدم قبول دعوى وقف انتخابات النواب

AdvertisementS

بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

صالح جمعة يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الأهلي والمقاولون العرب

الحكومة: الاستجابة لـ 4247 استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف

لأول مرة منذ 40 عاما.. واشنطن ترسل سفينة حربية إلى اليونان

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

مؤمن زكريا بطل إعلان قميص منتخب مصر الجديد

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

فايلر رايح جاي| السويسري يثير الجدل بالعودة إلى مصر.. هل يكون مفاجأة بيراميدز المدوية؟

وزارة الأوقاف تكشف لـ صدى البلد موعد اكتمال صفوف المصلين وفتح الأضرحة ودورات المياه بالمساجد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جيب جراند واجينر الجديدة موديل 2021.. السعر والمواصفات.. صور

ظهور بي إم دبليو M4 كشف موديل 2021 قبل تدشينها رسمياً.. صور

تعرف على وحش تويوتا الجديد للطرق الوعرة.. فيديو وصور