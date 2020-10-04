الصحة العمانية: إجمالي إصابات كورونا في البلاد يتجاوز 101 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 101 ألف و270 إصابة، والوفيات 977 حالة بنسبة 9ر0%.



وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن حصيلة المتعافين بلغت 90 ألفا و296 حالة؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر89%، وأن عدد المحتجزين في المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 54 حالة، ليصل الإجمالي إلى 560، والمحتجزين في العناية المركزة 210 حالات.