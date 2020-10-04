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أخبار العالم

الصحة العمانية: إجمالي إصابات كورونا في البلاد يتجاوز 101 ألف حالة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:14 م
صدى البلد
أ ش أ
 أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 101 ألف و270 إصابة، والوفيات 977 حالة بنسبة 9ر0%.

وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن حصيلة المتعافين بلغت 90 ألفا و296 حالة؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر89%، وأن عدد المحتجزين في المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 54 حالة، ليصل الإجمالي إلى 560، والمحتجزين في العناية المركزة 210 حالات.
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