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الموجة الثانية من فيروس كورونا محتملة.. نواب: الشتاء مناخ مناسب لانتشار الفيروس المشابه للإنفلونزا.. ومطالبات بالتزام بالإجراءات الاحترازية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
معتز الخصوصى
برلماني يطالب باتّباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا
صحة البرلمان تكشف عن احتمالية ظهور موجة ثانية من الفيروس القاتل
برلماني: كورونا لن ينتهي إلا بوجود مصل أو دواء فعّال يقضي عليه


أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك احتمالية لظهور موجة ثانية من فيروس كورونا خاصة وأننا مقبلون على موسم الشتاء، مشيرين إلى أننا فى حاجة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بشكل أكثر من ذلك، وأوضحوا أن فيروس كورونا لن ينتهى إلا من خلال وجود مصل أو دواء لهذا الفيروس المميت.

وقال النائب عصام القاضي، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك احتمالا لوجود موجة ثانية من فيروس كورونا مرة أخرى خاصة وأن الفيروس يتحور ومن الممكن أن يكون أشرس من وقت ظهوره.

وأشار "القاضى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أننا فى حاجة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بشكل أكثر من ذلك.

وتابع وكيل لجنة الصحة بالبرلمان "لابد من غسيل الأيدى وارتداء الكمامة فى المواصلات العامة والقطارات ومترو الأنفاق وعدم إقامة الأفراح والعزاءات.

وقال النائب سامى المشد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك احتمالية لظهور موجة ثانية من فيروس كورونا خاصة وأننا مقبلون على موسم الشتاء.

وأكد المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن موسم الشتاء تزداد فيه الفيروسات وتزيد فيه الإصابة بالعدوى، مؤكدا أن الشتاء مناخ مناسب لانتشار الإنفلونزا التى تشبه فيروس كورونا.

وطالب أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية اللازمة فى وسائل النقل العام وفى أماكن العمل والمدارس والجامعات ودور العبادة.

وقال النائب حسنى حافظ ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن فيروس كورونا لازال موجود حتى الان  ، طالما لم يكن هناك أى علاج او مصل أو دواء له.

وأوضح حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك دور قوى لأجهزة الإعلام والأجهزة المعنية من خلال تنظيم حملات للتوعية بفيروس كورونا ومدى خطورته وضرورة إتباع المواطنين للإجراءات الإحترازية اللازمة.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن فيروس كورونا لن ينتهى إلا من خلال وجود مصل أو دواء لهذا الفيروس المميت.

كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد قال إن مصر مازالت في أواخر المرحلة الأولى من فيروس كورونا، مؤكدا أن حالات الإصابة تنخفض الآن بعد أن وصلت إلى الزيادة وهذا طبقا للأرقام.

وأضاف عبدالغفار خلال لقائه في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر، أن المعادلة الحسابية لعدد الإصابات يجب أن تعتمد على نسبة التغير اليومي ومن المحتمل أن يحدث لنا موجة ثانية، ومن الممكن أن يحدث ارتفاع في الأعداد مرة واحدة، ناصحا بالاهتمام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الماسك.

وأوضح عبدالغفار أن ارتداء الماسك يحمي من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تظل أعداد الإصابات كما هي حتى سنة أخرى.

واستطرد أنه خلال الأسابيع القادمة سنبدأ في المرحلة الأولى من اللقاح المصري، مؤكدا أن المرحلة الأولى تبدأ على عدد قليل من المرضى وبعد ذلك سيتم مضاعفتها إلى مئات ثم إلى آلاف.

وأشار إلى أن الفاكسين يأخذ سنوات حتى نطمئن على الحالة، ونطمئن على أن الأجسام المناعية التي تخرج منه مازالت متواجدة لمعادلة الفيروس.
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