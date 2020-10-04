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علاج تقرحات الفم.. أدوية وعادات منزلية سهلة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:40 م
علاج تقرحات الفم
علاج تقرحات الفم .. أدوية وعادات منزلية سهلة
اسماء محمد
تقرحات الفم من المشكلات الصحية الشائعة جدا وتسبب الكثير من الالم فى الفم خاصة عند تناول الطعام، وفى أغلب الأحيان تنتهى هذه التقرحات من تلقاء نفسها في غضون أسبوع أو 2،و نادرًا ما تكون علامة على أي شيء خطير ، ولكنها تكون غير مريحة.

وللتخلص من تقرحات الفم بشكل سريع والتخفيف من حدة المشاكل الناتجة عنها وتقليل فرص عودتها ، نقدم لكم ابرز طرق علاج تقرحات الفم، وفقا لما أورده موقع "برايت سايد ".

- اشرب مشروبات باردة من خلال قشة " شاليموه"
- تناول أطعمة أكثر ليونة "طرية "
- تناول نظام غذائي صحي ومتوازن
- لا تأكل الأطعمة شديدة التوابل أو المالحة أو الحمضية
- لا تأكل الأطعمة الخشنة والمقرمشة ، مثل الخبز المحمص أو رقائق البطاطس
- لا تشرب المشروبات الساخنة أو الحمضية مثل عصير الفاكهة
- لا تستخدم معجون أسنان يحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم
- إجراء فحوصات منتظمة للأسنان
- غسول الفم المضاد للميكروبات
- مسكن للفم أو جل أو رذاذ
- معينات كورتيكوستيرويد
- لا تستخدم العلكة
- استخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة
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