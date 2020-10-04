الملكي ينتزع الصدارة.. ريال مدريد يفوز على ليفانتي 2 / صفر في الدوري الإسباني ..فيديو

حقق فريق ريال مدريد انتصارًا هامًا وصعبًا على حساب ليفانتي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاديو دي سيراميكا بمدينة فياريال معقل فريق ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".





البرازيلي فينيسوس جونيور أحرز الهدف الأول في الدقيقة 16 من متابعة للضربة الحرة التي نفذها لوكا مودريتش من الجهة اليمنى.







وأضاع الفرنسي كريم بنزيما فرصة مضاعفة النتيجة لـ ريال مدريد في الدقيقة 35، عندما أرسل ماركو أسينسيو كرة عرضية من الجهة اليمنى على رأس بنزيما، لكنه سددها فوق مرمى ليفانتي، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف.





وفي الشوط الثاني، كان تيبو كورتوا هو نجم ريال مدريد بامتياز بالتصدي لتسديدات لاعبي ليفانتي، وأبرزها في الدقيقة 60 والتي سددها بارديهي وارتطمت بقدم مدافع فريقه لتغير اتجاهها، لكن كورتوا تصدى لها ببراعة.





وفي آخر دقيقة في المباراة، انفرد الفرنسي كريم بنزيما بمرمى ليفانتي، وراوغ الحارس والمدافع وسدد الكرة في الشباك، معلنًا عن الهدف الثاني وهدف تأكيد الانتصار.





وبدأ ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسميرو - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - ماركو أسينسيو - كريم بنزيما





وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يحتل ليفانتي المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.



