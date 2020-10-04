AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرجاني ساسي يرد على عصام عبد المنعم بعد هجومه عليه.. شاهد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:36 م
ساسي
ساسي
مصطفى كرم
علق فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك على مطالبات عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق بترحيل فرجاني ساسي بعد تعديه على حكم مباراة المصري. 

ونشر فرجاني ساسي تغريدة احمد حسام ميدو وعلق عليها قائلا: "احترامي". 

وكان ميدو كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " قائلا: "عصام عبد المنعم عنصري وجاهل لازم الناس دي يتمنعوا من الظهور في التليفزيون ماحدش فينا ملاك بس عيب اوي الكلام اللي راجل قاله.. اخواتنا الضيوف مفيش فرق بينهم وبيننا بنعتذرلك يا ساسي".

وكان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة  كشف عن مصير تقرير الدولى أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمصري التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود علاء إلى الجبلاية.

وقرر اتحاد الكرة إحالة فرجاني ساسي لاعب نادى الزمالك الى لجنة الانضباط في واقعة طرده عقب اعتدائه على الدولى أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمصري.



قال المصدر ذاته إنه لم يصل حتى الآن تقرير الدولى أمين عمر حكم لقاء الزمالك والمصري إلى لجنة المسابقات فى الجبلاية لافتا إلى أن الجمعة والسبت إجازة رسمية داخل اتحاد الكرة ولم يتم إرسال أية تقارير عبر السيستم.
Advertisements

موضوعات متعلقة

عقوبات مغلظة فى انتظار فرجاني ساسي في واقعة اعتدائه على حكم لقاء الزمالك والمصري

فرجاني ساسي يواجه عقوبة مغلظة .. تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري في اتحاد الكرة خلال ٤٨ ساعة

ننشر أبرز بنود تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري

بعد اعتداء ساسي على الحكم.. مدير إعلام الجبلاية يكشف اختصاصات لجنتي الانضباط والمسابقات

بعد تصريحات والد الحكم| موقف عقوبة ساسي بعد مباراة الزمالك والمصري

بعد طرد ساسي| مصدر يكشف مصير تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري

ترشيحاتنا

وزير الري الإثيوبي: لولا سد النهضة لدمرت الفيضانات السودان

رقصة محمد رمضان ونجيب ساويرس تشعل السوشيال.. شاهد

كبير موظفي البيت الأبيض يكشف تفاصيل "التدهور السريع" لصحة ترامب

بعد رفض المصري .. موسيماني يبحث عن مدرب من جنوب أفريقيا

عبد الرحيم كمال يتساءل: ليه الأهلي والزمالك في الهوا بالليل والباقى فى الحر.. ونبيل الحلفاوي يرد

هل عملية خلع ضرس العقل مؤلمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة الدارسين بالخارج إلى مدينة الأسمرات بحضور وزيري الشباب والرياضة والهجرة ..شاهد

شاهد.. مرسيدس GLB الجديدة موديل 2020

نشرة الصحة والمرأة.. دراسة تكشف عن نوع من الجينات يزيد من فرصة الوفاة بكورونا.. وصور تجمع ديما بياعة وزوجها