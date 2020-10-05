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قلبوا على أيمن نور.. تسريبات جديدة بين سامي كمال الدين وحمزة زوبع.. فيديو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:28 ص
أيمن نور
أيمن نور
محمد حليم قنديل
عرض الدكتور محمد الباز في برنامجه "آخر النهار" تسريب جديد بين سامي كمال الدين والدكتور حمزة زوبع، لأول مرة، ويدور هذا التسريب حول خيانة أيمن نور للجماعة.


وأضاف سامي كمال الدين خلال التسريب الذي إذيع فير برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، قائلا "هو أيمن نور ميعرفش أن في يوم قيامة وفي حساب..وفي جنة ونار..فهمني يا دكتور زوبع..هو في ايه بالظبط".


وتابع سامي كمال الدين خلال التسريب، أن أيمن نور رفع عليه قضية في محكمة بتركيا مطالبا فيها بتعويض مادي بسبب عرض قناة سامي كمال الدين علي اليوتيوب لفيديو من قناة الشرق وهذا مخالف لقوانين اليوتيوب.


وأوضح سامي كمال الدين، قائلا "أيمن نور كان بيعيط في الشارع وانا قعدت امسح دموعه بأيدي عشان مكانش معايا مناديل..كان بيقول أن معتز مطر بيكرهه..وقالي هو معتز مطر عاوز يورثني بالحياة يعني..وقعد يجري ويعيط في الشارع وحاولت أهديه..يقوم يرفع عليا انا قضية".


وأشار إلى أن أيمن نور سجل له مكالمات صوتية مع بعض زملائه كان يسب فيها أيمن نور ، معلقا علي ذلك "انا كنت معارض له في الملأ وبغلط ديما فيه..هخاف اتكلم عليه في الخفي وفي التليفونات يعني..هو في ايه".
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