مدحت العدل: جميع جماهير الزمالك وراء مرتضى منصور.. وقرارات ‏الأوليمبية لن يتم تنفيذها

قال الشاعر والسيناريست مدحت العدل، أن جميع جماهير الزمالك تتكاتف الاّن خلف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
وأوضح في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"قرارات اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور لم يتم تنفيذها".
وواصل: "مرتضى منصور خقق انجازات في ولايته للزمالك، بتحقيق أكبر عدد من البطولات وإبرام صفقات كبرى للفريق".
وأضاف: "الزمالك يمكله أعضاء جمعيته العمومية وهم من أجمعوا على رئاسة مرتضى للنادي".
وأنهى تصريحاته: "جميع أنصار الزمالك وراء المستشار مرتضى منصور، وقرارات الأوليمبية لن تهز شعرة واحد من رأس عشاق وجماهير النادي".