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رياضة

مدحت العدل: جميع جماهير الزمالك وراء مرتضى منصور.. وقرارات ‏الأوليمبية لن يتم تنفيذها

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:08 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
قال الشاعر والسيناريست مدحت العدل، أن جميع جماهير الزمالك ‏تتكاتف الاّن خلف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.‏

وأوضح في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:"قرارات اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور لم يتم ‏تنفيذها".‏

وواصل: "مرتضى منصور خقق انجازات في ولايته للزمالك، بتحقيق ‏أكبر عدد من البطولات وإبرام صفقات كبرى للفريق".‏

وأضاف: "الزمالك يمكله أعضاء جمعيته العمومية وهم من أجمعوا على ‏رئاسة مرتضى للنادي".‏

وأنهى تصريحاته: "جميع أنصار الزمالك وراء المستشار مرتضى ‏منصور، وقرارات الأوليمبية لن تهز شعرة واحد من رأس عشاق ‏وجماهير النادي".‏
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