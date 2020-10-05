مدحت العدل: جميع جماهير الزمالك وراء مرتضى منصور.. وقرارات ‏الأوليمبية لن يتم تنفيذها

قال الشاعر والسيناريست مدحت العدل، أن جميع جماهير الزمالك ‏تتكاتف الاّن خلف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.‏





وأوضح في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:"قرارات اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور لم يتم ‏تنفيذها".‏





وواصل: "مرتضى منصور خقق انجازات في ولايته للزمالك، بتحقيق ‏أكبر عدد من البطولات وإبرام صفقات كبرى للفريق".‏





وأضاف: "الزمالك يمكله أعضاء جمعيته العمومية وهم من أجمعوا على ‏رئاسة مرتضى للنادي".‏





وأنهى تصريحاته: "جميع أنصار الزمالك وراء المستشار مرتضى ‏منصور، وقرارات الأوليمبية لن تهز شعرة واحد من رأس عشاق ‏وجماهير النادي".‏