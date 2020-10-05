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تكنولوجيا

طريقة تفعيل سكرين شوت فى تحديث آيفون الجديد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
طريقة تفعيل سكرين
طريقة تفعيل سكرين شوت فى تحديث آيفون الجديد
كريم جمال
طرحت منذ عدة أيام شركة آبل الأمريكية أحدث أنظمة تشغيلها ios 14، والذى جاء بعدة تحسينات عن النسخة السابقة، من أبرزها طريقة جديدة لعمل سكرين شوت screenshot بمجرد الضغط مرتين على ظهر الهاتف الخاص بك، إلا أن هذا التحديث غير متاح لكل أجهزة آيفون، بل للأجهزة المسموح لها بالتحديث فقط.

ومن خلال موقع الدعم الخصا بشركة آبل، لكي تفعل طريقة سكرين شوت الجديدة عليك إتباع الخطوات التالية :

1- الذهاب إلى الإعدادات Settings.

2- اذهب إلى خيار accessibility.

3- إختر Back Tap.

4- و حدد عند الضغط مرتين يلتقط الهاتف سكرين شوت تلقائيًا.

وأتاح تحديث IOS 14 ميزة عمل سكرين شوت بأسهل ما يكون، و ذلك من خلال الضغط على ظهر الهاتف مرتين، ليلتقط الصورة فى الحال، إلا ان التحديث الجديد سيكون متاحًا إلى هواتف آيفون بداية من آيفون8 وصولًا إلى  برو ماكس، على الرغم من أن التحديث لهواتف 6S، إلا أن هذه الميزة متاحة للأجهزة ذات الظهر الزجاجي.

جدير بالذكر أن آبل جمعت بين الآيفون والأندرويد في نظام iOS 14 ، من خلال اقتباسها العديد من مزايا الأندرويد ودمجها في أجهزتها، وهو ما كان يطالب به مستخدمو آبل من قبل، وفيما يلى مزايا iOS 14 التي اقتبستها آبل من آيفون و دمجتها لتجمع بين الآيفون والأندرويد: 


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