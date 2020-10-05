طريقة تفعيل سكرين شوت فى تحديث آيفون الجديد

آبل جمعت بين

في نظام

، من خلال اقتباسها العديد من مزايا الأندرويد ودمجها في أجهزتها، وهو ما كان يطالب به مستخدمو آبل من قبل، وفيما يلى مزايا

التي اقتبستها آبل من آيفون و دمجتها لتجمع بين

جدير بالذكر أن