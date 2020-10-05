استقرار الدولار في مستهل التعاملات

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 5-10-2020؛ رغم انخفاضه أمس بمعدل قرشين اثنين بعد استقراره قرابة الأسبوعين السابقين.





سجل متوسط سعر الدولار لدي البنك المركزي المصري 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

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بلغ أدني سعر سجله ا لدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف العربي الدولي، العربي الافريقي الدولي" نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار في بنوك " بلوم، التعمير والاسكان، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التنمنية الصناعية، الكويت الوطني، الأهلي، مصر، قناة السويس" نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي اليوناني، كريدي أجريكلول" كأعلي سعر بـ 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه لبيع.





وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي الكويتي، الإسكندرية، المصرف المتحد، المصر إيران لتلتنمية، اتش اس بي سي، التجاري الدولي" إلي 15.68 جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع.وتراجع الدولار مقابل الجنيه، أمس في منتصف التعاملات بمعدل قرشين اثنين، للمرة الأولي له منذ أسبوعين، ليظهر ذلك بجدول الأسعار المعلن لدي البنك المركزي المصري.