الدولار بـ 15.8 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 4-10-2020

استقر سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 4-10-2020؛ لدي البنوك العاملة بالسوق المصرية.









وبلغ سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه 17.14 جنيه للشراء و17.23 جنيه للبيع.





بينما وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 20.36 جنيه للشراء و20.49 جنيه للبيع.





وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.47 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الـ100 ين ياباني نحو 14.7 جنيه للشراء و14.97 جنيه للبيع.





وكان مجلس إدارة البنك المركزى،قد حدد بجلسته المنعقدة الثلاثاء الماضى الموافق 29 سبتمبر 2020- مبلغ 5 آلاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصرى المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.





يأتى ذلك فى إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذى قرر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزى بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصرى المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.





ووصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه 2.31 جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع.