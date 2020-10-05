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أخبار العالم

المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية لداعش في طنجة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:18 م
صدى البلد
أحمد قاسم
أعلنت السلطات المغربية، اليوم الاثنين، عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في مدينة طنجة بناء على معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وقال بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية،إن عناصر مجموعة التدخل السريع، التي باشرت عمليات التدخل والاقتحام بشكل متزامن في أربعة مواقع بحي "العوامة" بمدينة طنجة، اضطرت لإطلاق رصاصات تحذيرية بشكل احترازي مكن من درء الخطر الإرهابي وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي وثلاثة أعضاء في هذه الخلية الإرهابية.

وأسفرت عمليات التفتيش والمسح التي أجراها ضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية وخبراء مسرح الجريمة، في أماكن التدخل، عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، ومعدات ودعامات إلكترونية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة من طرف مختبر تحليل الآثار والأدلة الرقمية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث فإن أعضاء هذه الخلية الإرهابية، الذين تعذر عليهم الالتحاق بمعسكرات تنظيم "داعش" بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، قرروا الانخراط في مشاريع إرهابية خطيرة ووشيكة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، وذلك عبر اعتماد أساليب إرهابية مستوحاة من العمليات التي كان يقوم بها تنظيم "داعش" في الساحة السورية العراقية.

والشهر الماضي، تمكنت السلطات الأمنية المغربية، من تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، كانت تنشط في أربع مدن وتُخطط لزعزعة أمن واستقرار المغرب.

الخلية كانت تسعى لتنفيذ عمليات إرهابية في المغرب خلال أيام حسب خبراء، وجاءت العملية بعد أيام قليلة من عملية تونس، وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، قبل أيام القضاء على ثلاثة إرهابيين واعتقال رابع، نفذوا عملية إرهابية على مقربة من منطقة سياحية في محافظة سوسة، أسفرت عن وفاة عنصر من الحرس الوطني وإصابة آخر.
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