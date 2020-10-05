موعد وصول كافين جونسون لتولي منصب المدرب المساعد لـ موسيماني بالأهلي





وكان كافين جونسون، المدير الفني السابق لفريق بلاك ليوباردز الجنوب إفريقي، قد أعلن عبر " صدى البلد" عن تعيينه مساعدًا لبيتسو موسيماني في الجهاز الفني للنادي الأهلي.





وقال كافين جونسون في تصريح خاص لـ " صدى البلد" أنه سيصل القاهرة غدًا الثلاثاء، ومن ثم بدء مهمته الجديدة مع الأهلي مباشرة.





وأُقيل جونسون من تدريب ليوباردز في يناير من العام الجاري بسبب سوء النتائج، وهو يحمل رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وسبق لـ جونسون البالغ من العمر 61 عامًا تدريب فرق بلاتينيوم ستارز وسوبر سبورت وأمازلو في الدوري الجنوب إفريقي.

ورفض رولاني مكوينا، الانضمام لبيتسو موسيماني في الجهاز الفني للنادي الأهلي كمساعد له، ليتم تعيينه مديرًا فنيًا لصن داونز بعد ذلك.

كشف كافين جونسون، المدرب المساعد الجديد لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد وصوله للقاهرة لتولي مهام منصبه الجديد.