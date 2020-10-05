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أخبار العالم

العربية: المستشار عقيلة صالح يبحث مع السفير الأمريكي توحيد مؤسسات ليبيا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:06 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
شيماء مصطفى
نقلت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن مصادر قولها إن رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، بحث مع سفير واشنطن في ليبيا، توحيد مؤسسات البلاد.


وقالت المصادر إن صالح اتفق مع المسؤول الأمريكي على وضع رقابة دولية على البنك المركزي.


وأضافت المصادر أن أمريكا هددت بفرض عقوبات على من يعطل المؤسسات الليبية، إلى جانب دعوتها لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.


وكانت شبكة "العربية"، أفادت في وقت سابق بأن عقيلة صالح اجتمع في القاهرة مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.


وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وجه أمس رسالة شكر إلى مصر لعقد محادثات تكللت بالنجاح في الغردقة حول الأمن في ليبيا.


وقال السفير الأمريكي: "سوف نتبادل الآراء ووجهات النظر مع مصر للخروج بأفضل نهج لدعم منتدى الحوار الليبي المرتقب".


وفي 28 سبتمبر 2020، اجتمعت في مدينة الغردقة بمصر وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، وبدأت محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. 


وجاءت هذه الاجتماعات في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.


وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معربة عن امتنانها لمصر لتسهيل إجراء المفاوضات  بين الفرقاء الليبيين .
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