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ديني

مشروع "سفراء الأزهر أونلاين" يناقش مستجدات سوق العمل ما بعد كورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:31 م
المنظمه العالميه
المنظمه العالميه لخريجي الازهر
محمد شحتة
يطلق مشروع "سفراء الأزهر"، عبر صفحة المنظمه العالميه لخريجي الازهر على الفيسبوك ،  حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي "سفراء الأزهر أونلاين" تحت عنوان "وظائف ما بعد كورونا كوفيد 19 "، غدا الثلاثاء  فى تمام الساعة ١٢ ظهرا من خلال برنامج zoom. 

تناقش الحلقة، تخطيط المسار الوظيفى لأكثر الوظائف المطلوبة عالميًا خلال الفترة القادمة،  نظرا لما مرت به البلاد من ظروف أزمة كورونا وتزامنا مع عصر التكنولوجيا الحديثة. 

يدير الحوار الدكتوره أنوار عثمان مدير إدارة المشروعات بالمنظمة و المشرف العام على مشروع "سفراء الأزهر"،  وبحضور سمر حلاوه مدير قسم المسؤولية المجتمعية بشركة مايكروسوفت بالشرق الأوسط، والمهندس سودق لؤى مستشار تقنى بقسم المسؤولية المجتمعية فى الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة مايكروسوفت.
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