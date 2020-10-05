مشروع "سفراء الأزهر أونلاين" يناقش مستجدات سوق العمل ما بعد كورونا

يطلق مشروع "سفراء الأزهر"، عبر صفحة المنظمه العالميه لخريجي الازهر على الفيسبوك ، حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي "سفراء الأزهر أونلاين" تحت عنوان "وظائف ما بعد كورونا كوفيد 19 "، غدا الثلاثاء فى تمام الساعة ١٢ ظهرا من خلال برنامج zoom.





تناقش الحلقة، تخطيط المسار الوظيفى لأكثر الوظائف المطلوبة عالميًا خلال الفترة القادمة، نظرا لما مرت به البلاد من ظروف أزمة كورونا وتزامنا مع عصر التكنولوجيا الحديثة.



