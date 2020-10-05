ارتفاع عدد القتلى والمفقودين جراء الفيضانات غير المسبوقة في فرنسا وإيطاليا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق في فرنسا وإيطاليا إلى ما لا يقل عن خمسة أشخاص.





وذكرت الوكالة أن عمال الإغاثة في منطقة سان مارتان فيزوبي قرب مدينة نيس الفرنسية، عثروا على رجل ميت في سيارته المغمورة بالمياه، بالإضافة إلى تشريد المئات وتدمير العديد من القرى جراء الفيضانات.





ولفتت وكالة الأنباء "أنسا" إلى العثور على ما لا يقل عن 5 جثث على شواطئ ليجوريا المطلة على البحر المتوسط وغير البعيدة عن الساحل الفرنسي، فيما لا تزال السلطات في البلدين تحاول تحديد هويات أصحابها.





ونظرا إلى أن السلطات في ليجوريا لم تبلّغ عن أي مفقود حتى الآن، فإن الفرضية المفضلة للمحققين هي أن بعض الضحايا هم أشخاص مفقودون في فرنسا وفقا لوكالة "أنسا".





وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن السلطات في فرنسا تلقت بلاغات رسمية عن اختفاء ثمانية منهم مع 12 مفقودا.

ودمرت عشرات المنازل وجرفت شوارع بأكملها في منطقة حدودية جبلية بالقرب من مدينة نيس.

وفي غضون ذلك، تم إرسال عمال الإنقاذ في مهمة بحث وسط مخاوف من فقدان ما يصل إلى 20 شخصًا آخرين.

وشهدت نيس والمنطقة المحيطة بها هطول الأمطار لمدة عام تقريبًا في أقل من 12 ساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ثم انتقلت العاصفة أليكس، التي جلبت رياحًا شديدة وأمطارًا غزيرة، إلى شمال إيطاليا حيث شوهدت أيضًا كمية قياسية من الأمطار.

