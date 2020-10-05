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توفير 350 فرصة تدريبية وتعليمية فى العمل المهنى.. شراكة مثمرة بين بنك ناصر وشركة السويدى بالتعاون مع وزارة التضامن

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:04 م
صدى البلد
عادل نصار
عرضت قناة ten  تقريرًا عن توقيع شراكة مثمرة بين بنك ناصر الاجتماعى وشركة السويدى بالتعاون مع زارة التضامن الاجتماعى، للعمل على تطوير العمل المهنى والوصول إلى عمل حرفى متطور بالاعتماد على الأيدى المصرية فى الأعمال الحرفية بدلا من اللجوء للعمال الأجانب.

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن قيمة العمل الحرفى والمهنى لا يقل أهمية عن قيمة العمل الإدارى، وأنه آن الأوان أن تعلى الوزارة من قيمة العمل الحرفى، مضيفةً أن العمل يسبقه تدريب وتأهيل لذلك تم وضع نماذج ومعايير للحرفيين والعمالة المهنية الماهرة.

أوضح التقرير أن التعاون ينص على تخصيص ما يقرب  52 مليون جنيه من قبل بنك ناصر، إلى جانب توفير 350 فرصة تدريبية وتعليمية لطلاب المنحة عبارة عن 30 ألف جنيه لكل طالب مقسمة على ثلاث سنوات حتى ينتهى الطالب من التدريب بمعاهد حكومية متخصصة ومعتمدة بالإشراف من شركة السويدى.

قال أحمد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إن بعد انتهاء الطلاب من فترة التدريب والتأهيل، يبدأوا فى العمل فى مصانع تخصصهم سواء فى صناعة الملابس أو الحديد أو الكابلات، مضيفًا أن الطالب سيتم منحه راتب وتأمين  حياة طبى وحوادث.

أكد التقرير أن التعاون يهدف إلى الاهتمام بالعمل الحرفى مثل الاهتمام بالعمل الإداري وتقسيم مراكز تكوين مهنى بالوزارة مثل الفندقة والتمريض والكهرباء والأثاث والعمل على توفير فرص عمل للشباب  بعد التخرج فى شركات السويدى ومصانع الدولة.
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