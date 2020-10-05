في زيارة مختصرة.. بومبيو يصل اليابان لإجراء اجتماع نددت به الصين

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إلى اليابان، في زيارة مختصرة بسبب دخول الرئيس دونالد ترامب المستشفى للعلاج من كورونا.





ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، جرى تقليص فترة الزيارة إلى يوم واحد في اليابان بعد إصابة الرئيس الأمريكي، وفقًا لوكالة "رويترز".





وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو لن يتوجه إلى منغوليا أو كوريا الجنوبية كما كان مقررا في الأصل.





ومن المقرر أن يلتقى بومبيو رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، لأول مرة منذ توليه منصب رئاسة الوزراء، كما سيحضر اجتماعا مع وزيري خارجية الهند وأستراليا.





ويأتي هذا الاجتماع للمجموعة الرباعية، في وقت يشهد توترات متصاعدة بين واشنطن والصين.





وقال بومبيو للصحفيين قبل توجهه إلى اليابان إن اجتماعات المجموعة الرباعية ستسفر عن "إنجازات مهمة" لكنه لم يدل بتفاصيل.





ونددت الصين بالمجموعة بوصفها محاولة لاحتواء نشاطها التنموي.





وتعتبر هذه الزيارة المختصرة الأولى لبومبيو إلى منطقة شرق آسيا منذ أكثر من عام، وقالت وزارة الخارجية إنه من المتوقع أن يسافر إلى آسيا مرة أخرى في أكتوبر الجاري.