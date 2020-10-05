AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في زيارة مختصرة.. بومبيو يصل اليابان لإجراء اجتماع نددت به الصين

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:20 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
القسم الخارجي
وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إلى اليابان، في زيارة مختصرة بسبب دخول الرئيس دونالد ترامب المستشفى للعلاج من كورونا.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، جرى تقليص فترة الزيارة إلى يوم واحد في اليابان بعد إصابة الرئيس الأمريكي، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو لن يتوجه إلى منغوليا أو كوريا الجنوبية كما كان مقررا في الأصل.

ومن المقرر أن يلتقى بومبيو رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، لأول مرة منذ توليه منصب رئاسة الوزراء، كما سيحضر اجتماعا مع وزيري خارجية الهند وأستراليا.

ويأتي هذا الاجتماع للمجموعة الرباعية، في وقت يشهد توترات متصاعدة بين واشنطن والصين.

وقال بومبيو للصحفيين قبل توجهه إلى اليابان إن اجتماعات المجموعة الرباعية ستسفر عن "إنجازات مهمة" لكنه لم يدل بتفاصيل.

ونددت الصين بالمجموعة بوصفها محاولة لاحتواء نشاطها التنموي.

وتعتبر هذه الزيارة المختصرة الأولى لبومبيو إلى منطقة شرق آسيا منذ أكثر من عام، وقالت وزارة الخارجية إنه من المتوقع أن يسافر إلى آسيا مرة أخرى في أكتوبر الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوجا.. مساعد آبي يقترب من تولي المنصب الأهم في اليابان

يوشيهيدي سوجا.. رئيس وزراء اليابان الجديد .. سياسي عصامي مدعوم بأقوى كتلتين سياسيتين .. والأقوى لخلافة شينزو آبي

بعد استقالة شينزو آبي.. شقيقه الأصغر وزيرا للدفاع في اليابان

الصين تهنئ رئيس وزراء اليابان الجديد وتؤكد أن العلاقات المستقرة مهمة للشعبين والعالم

بومبيو يتوجه إلى اليابان وكوريا الجنوبية ومنغوليا

رئيس وزراء اليابان يدرس زيارة فيتنام وإندونيسيا في أول جولة خارجية منذ توليه منصبه

ترشيحاتنا

جبروت ابن أم حكاية مفتعلة؟ .. القصة الحقيقية لحبس شاب لـ أمه عاما طمعا في معاشها .. فيديو

13 طالبة يدخلن المستشفى.. والسر في حلوى الحشيش

خاص | مهزلة كروية.. رئيس سموحة: تلقيت تهديدا من مرتضى منصور بدون سبب ولن أتنازل عن حقي

باحث شئون إسلامية يكشف انهيار الإخوان المسلمين .. منقسمة لـ 4 جماعات

سر غياب عادل إمام وسمير غانم وميرفت أمين عن زفاف شقيق إلهام شاهين.. شاهد

بعد إعلان حظر الطيران فوق سد النهضة.. وزير الري الأسبق: حياة 150 مليون مصري وسوداني مهددة

AdvertisementS

وزير التربية والتعليم يعلن مفاجأة: 20 ألف جنيه لكل طالب سنويا

قرار جديد من وزارة الرياضة حول إيقاف مرتضى منصور

شوقي: 40% من الطلاب معفيون من المصروفات المدرسية.. ومفاجآت للمعلمين في العام الجديد

عضو باللجنة الأولمبية يكشف علاقة الخطيب بإيقاف مرتضى منصور ..فيديو

ممعهوش البطاقة .. موظفة ترفض تسجيل شكوى للإعلامي أحمد موسى على الهواء

ورحمة أمي لاحبسك .. مرتضى منصور يتوعد فرج عامر والأخير يفضحه

الزمالك وسموحة .. احتفال صلاح محسن بشعار الأهلي يفجر غضب جنش ..صور

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو استغاثة سيدة من داخل سيارة فى مدينة نصر

مقدرش يقابل الوزير.. خاص| كواليس بحث مرتضى منصور عن طوق نجاة لأزمته داخل وزارة الرياضة

جبروت ابن أم حكاية مفتعلة؟ .. القصة الحقيقية لحبس شاب لـ أمه عاما طمعا في معاشها .. فيديو

عقوبات مرتضى منصور "باطلة".. نائب: اللجنة الأولمبية لم تستأذن البرلمان

أحمد حسام ميدو لـ عصام عبد المنعم: أنت عنصري وجاهل.. والأخير يرد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسخة جديدة تنضم لعائلة رولز رويس من طراز Ghost .. صور

عروس في ورطة.. مقلب غريب من حماتها وأخت زوجها

كيف تتجنب إصابة القطط بنزلات البرد في فصل الشتاء؟ طبيبة بيطرية تجيب