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فن

باللهجة المصرية.. المغربية هند السداسي تطرح أحدث أغانيها عاهدت نفسي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:37 ص
المغربية هند السداسي
المغربية هند السداسي
سعيد فراج
أصدرت الفنانة المغربية هند سداسي، أحدث أعمالها الغنائية التي اختارت لها عنوان “عاهدت نفسي”، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة “لايف ستايلز ستوديوز” على اليوتيوب.

وغنّت هند في هذا العمل- الذي كان باللهجة المصرية- من كلمات وألحان محمد رفاعي، فيما عاد التوزيع لوسام عبد المنعم،  كما جرى تصوير هذه الأغنية على طريقة الفيديو كليب في دبي تحت إدارة المخرج اللبناني عادل سرحان.

وأطلّت ملكة جمال المغرب  العربي لعام 2016، هند السداسي، من خلال هذا العمل الرومانسي بـ"لوكَّات" مختلفة، وذلك في إطار مشاهد الكليب، الذي تدور قصته حول استرجاع  شريط ذكريات قصة الحب التي جمعتها بشريك حياتها.

يشار الى أن هند السداسي، كانت قد طرحت  قبل حوالي 8 أشهر عملا غنائيا بعنوان ” القلب ومايريد”،  وهو العمل المغربي الذي تعاونت من خلاله مع الشاعر والملحن أنس العراقي، وصورته على طريقة الفيديو كليب رفقة المخرج محمد علي لعويني.

من جهة أخرى، تستعد الفنانة المغربية ليلى شاكر لإحياء أولى حفلاتها الغنائية الأونلاين، في افتتاح مهرجان "احنا كازابلانكا" الموسيقي في المغرب، في تمام الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل. 

وتضع ليلى شاكر بصمتها الغنائية الخاصة في مستهل فعاليات النسخة الجديدة والاستثنائية من مهرجان "احنا كازابلانكا We Casablanca" الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء هذا العام بطريقة غير مألوفة، حيث يتم بث حفلاته بشكل حي ومباشر عبر السوشيال ميديا ولكن بدون تواجد الجمهور تماشيا مع إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها فيرو كورونا. 

وتفاجئ ليلى جمهورها المغربي بالعرض اللايف لأغنيات ألبومها الجديد الذي تنشغل حاليا في الانتهاء من تسجيله،  من بينها أغنيات "مضاني" و"يا صاحبي" و"تبلعو البيبان"، مع تقديم أجدد أغنياتها "ركب ركب"، والتي اختارها المعهد الفرنسي المغربي لتكون من ضمن أغنيات احتفاله باليوم العالمي للموسيقى هذا العام. 

ويعد مهرجان "احنا كازابلانكا" من أهم الفعاليات الموسيقية في مدينة الدار البيضاء، ويشهد هذه السنة إطلاق أول نسخة أونلاين منه بسبب تداعيات كورونا، تحتضن أربعة حفلات متتالية في نفس اليوم تزامنا مع الاحتفال بعيد الموسيقى،  بمشاركة الفنانة المغربية سكينة فحصي وفرقة باوندليس لايف باند.
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