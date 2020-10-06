شاهد..ريهام أيمن في أحدث ظهور لها مع ابنتها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة

، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





وظهرت ريهام أيمن كما اعتادت وهي تقوم بتوصيل ابنتها إلى المدرسة في الطريق وظهرت ريهام مرتدية الكمامة وتي شيرت باللون الابيض ليكشف عن جمالها وأناقتها.

















ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام أيمن في الماكياج على الألوان الناعمة و فلتر انستجرام الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها البنى القصير بين كتفيها بطريقه الكيرلي لتبرز ملامح وجهها.





كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامى إمام.



