طريق العالم الجديد.. إجماع بكين

نموذج الصين أو ما يعرف بإجماع بكين هي السياسات العامة السياسية والاقتصادية لجمهورية الصين الشعبية الذي بدأ بعد أن وضعت من قبل دنغ شياو بينغ بعد وفاة ماو تسي تونغ في عام 1976. وهذه السياسات ساهمت في المعجزة الاقتصادية للصين وتحقيق ثمانية أضعاف النمو في الناتج القومي الإجمالي على مدى عقدين ونصف من الزمن. في عام 2004 ، صاغ جوشوا كوبر رامو عبارة "إجماع بكين" لنموذج التنمية الاقتصادية، إطار الصين كبديل وخاصة للبلدان النامية، إلى توافق واشنطن لسياسات صديقة للسوق من قبل صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي ، وزارة الخزانة الامريكية .









في عام 2016 ، أوضح رامو أن إجماع بكين لا يظهر أن "كل دولة ستتبع نموذج التنمية الصيني ، لكنها تضفي الشرعية على مفهوم الخصوصية على عكس عالمية نموذج واشنطن". يمكن وصفها كسياسة براجماتية تستخدم الابتكار والتجريب لتحقيق "نمو عادل وسلمي وعالي الجودة" و"الدفاع عن الحدود والمصالح الوطنية" ، بينما استخدمها علماء آخرون للإشارة إلى "مستقرة ، إذا تؤمن بالصوت الواحد السياسى و النمو العالى السرعة . يضيف Zhang Weiwei ، الأستاذ الصيني للعلاقات الدولية من جامعة Fudan ، ما يلي:









1- الاهتمام الواقعي بخدمة الشعب ؛ 2- التجربة المستمرة وتجريب الخطأ ؛ 3- الإصلاح التدريجي بدلًا من العلاج بالصدمة الاقتصادية الليبرالية الجديدة ؛ 4- دولة قوية ومؤيدة للتنمية ؛ 5- "الاقتراض الثقافي الانتقائي" للأفكار الأجنبية ؛ 6- نمط تنفيذ إصلاحات سهلة أولًا ، إصلاحات صعبة فيما بعد. بدأ النموذج يحظى باهتمام كبير في أعقاب الركود الاقتصادي الحاد في 2008-2009 حيث تعثرت الاقتصادات الغربية وتعافت ببطء بينما ظل النمو الاقتصادي الصيني ديناميكيًا ؛ بدأت المقارنات في تصوير النموذج الصيني أو "إجماع بكين" كبديل للصين لنهج السوق الليبرالي "إجماع واشنطن".









مع استمرار النمو الاقتصادي الصيني ، نما النموذج الصيني أو "توافق بكين" كقالب أكثر شعبية حول العالم. وفقًا للباحث الإندونيسي إغناتيوس ويبوو ، "من الواضح أن نموذج الصين قد حقق تقدمًا في جنوب شرق آسيا" حيث قامت البلدان هناك "بتحويل إستراتيجيتها التنموية من استراتيجية تقوم على الأسواق الحرة والديمقراطية إلى استراتيجية تقوم على الأسواق شبه الحرة ونظام سياسي غير ليبرالي. " تحت قيادة الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ ، أصبحت الصين مشاركًا نشطًا: إطلاق مبادرة الحزام والطريق (BRI) ، وزيادة المساعدات الأجنبية والاستثمار في جميع أنحاء العالم ، ومن خلال توفير التدريب في الإدارة الاقتصادية ومهارات الخدمة المدنية المختلفة لأكثر من 10000 بيروقراطي من البلدان النامية الأخرى. ويشمل التدريب تعزيز نجاحات الصين في تحسين مستويات المعيشة.









كانت ولادة المصطلح في المعجم السياسي السائد في عام 2004 عندما نشر مركز السياسة الخارجية في المملكة المتحدة ورقة بقلم جوشوا كوبر رامو بعنوان إجماع بكين. في هذه الورقة ، وضع ثلاثة مبادئ توجيهية عامة للتنمية الاقتصادية تحت ما أسماه "نموذج الصين". كان رامو محررًا أول سابقًا ومحررًا خارجيًا لمجلة Time ، ثم أصبح لاحقًا شريكًا في شركة Kissinger Associates ، الشركة الاستشارية لوزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر . المبدأ التوجيهي الأول ينطوي على "الالتزام بالابتكار والتجريب المستمر". أحد الانتقادات الرئيسية لتوافق واشنطن هو تهاونها فى هذا الامر. يعتقد رامو بأنه لا يوجد حل مثالي ، وأن الطريق الحقيقي الوحيد للنجاح هو الطريق الديناميكي ، حيث لا توجد خطة واحدة تعمل في كل موقف.









المبدأ التوجيهي الثاني ينص على أن نصيب الفرد من الدخل (الناتج المحلي الإجمالي / نصيب الفرد) لا ينبغي أن يكون المقياس الوحيد للتقدم. بدلًا من ذلك ، يرى رامو أن استدامة النظام الاقتصادي والتوزيع العادل للثروة، إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي ، هي مؤشرات مهمة للتقدم. يحث المبدأ التوجيهي الثالث على سياسة تقرير المصير ، حيث تستخدم الدول الأقل نموًا النفوذ لإبقاء القوى العظمى تحت السيطرة وضمان سيادتها المالية. لا يشمل ذلك تقرير المصير المالي فحسب ، بل يشمل أيضًا التحول إلى الاستراتيجية العسكرية الأكثر فاعلية، والتي يشير رامو إلى أنها من المرجح أن تكون استراتيجية غير متكافئة بدلًا من استراتيجية تسعى إلى مواجهة مباشرة. على عكس إجماع واشنطن ، الذي تجاهل إلى حد كبير مسائل الجيوبلتكس ، يجادل رامو - ولا سيما في السياق الصيني - بأن الجيوبلتكس وعلم الاقتصاد الجغرافي مرتبطان بشكل أساسي.









يؤكد دانييل بيل أن استراتيجية الصين النموذجية للصين تخلق رأسمالية السوق الحرة مع دولة اوتقراطيه للحزب الواحد تعطي الأولوية للاستقرار السياسي. ومع ذلك ، فقد كشف النقاب عن مزيد من التعقيد للنموذج الصيني في تحليله. على الجانب الاقتصادي ، يعتقد بأنه على الرغم من أن تدفق العمالة ورأس المال والسلع يشبه اقتصاد السوق الحرة ، إلا أن الحكومة لا تزال تسيطر بشدة على الصناعات الرئيسية ، بما في ذلك "المرافق ، والنقل، والاتصالات ، والتمويل ، ووسائل الإعلام. " ويصف النموذج الاقتصادي الصيني بأنه "نظام مؤسسة ثلاثي المستويات يتألف من شركات حكومية مركزية كبيرة. الشركات المحلية والأجنبية المختلطة ؛ والرأسمالية الصغيرة ". من الناحية السياسية ، على الرغم من أن الأجهزة الأمنية ضرورية للحزب الشيوعي الصيني ، فقد بدأ الحزب الشيوعي الصيني بعض الإصلاحات، على عكس السلطويه في كوريا الشمالية والشرق الأوسط. ويقترح مرة أخرى نموذجًا ثلاثي المستويات: "الديمقراطية في الأسفل ، والتجريب في الوسط ، والجدارة في القمة".









يدافع فانغ عن النموذج الصيني - بشكل أساسي ، فيلاحظ الزيادة السريعة منذ الإصلاح في أواخر السبعينيات من القرن الماضى. ان صياغة فانغ للحرب الواحد الدستورى هي استجابة لفوكوياما " نهاية التاريخ "thesis"نقطة نهاية التطور الايديولوجي البشرية وتعميم الغربية الديمقراطية الليبرالية باعتبارها الشكل النهائي للحكومة الإنسانية". يجادل بأن "حكم الحزب المهيمن" في الصين ، والذي يميز النموذج الصيني ، يزدهر. لدفع فكرة "حكم الحزب المهيمن" إلى الأمام ، يقدم فانغ مفهوم "نظرية حقوق الملكية للدولة". ويؤكد أنه لا ينبغي تصور الدولة "بأعداد من الحكام" - مثل الملكية والأرستقراطية والديمقراطية. بدلًا من ذلك ، تعتبر الدولة "كائنًا" ، أو شركة أو منظمة خاصة ، يجب أن تتخذها "كيانات" مختلفة وتملكها.









وفي ضوء هذا التفسير، يعتقد فانغ أن "الجودة والخصائص - للكيان الذي يمتلك الدولة ، بدلًا من عدد الحكام (واحد للملكية أو العديد من أجل الديمقراطية) ، يجب أن يكون معيار تقييم هيكل الدولة. في ضوء هذا النموذج، يعتقد فانغ أنه يجب تعظيم الحزب الشيوعي الصيني لأن رئاسته مع عدم تحديد المدة هي "نظام قائم على الجدارة". يرى فانغ أن الفترة الرئاسية التي تبلغ مدتها خمس سنوات وتتألف من فترتين لا تعكس فضيلة "الدستورية". يقترح فانغ أن مصطلح الحد يؤسس "الجدارة القائمة على الحزب" ، وينتخب داخليًا زعيمًا قويًا يتمتع بالمزايا والكفاءة: "في النظام الحالي في ظل الحزب الشيوعي الصيني ، انتهى الخلافة الوراثية التي مورست منذ فترة طويلة في سياسة الأسرة الحاكمة. هذا هو الحس السليم ، سهل وبسيط. لكن السياسات الحزبية مع الخلافة (مع حدود المدة) قد تحولت مؤسسيًا من ترتيب مدفوع بالوراثة إلى ترتيب مدفوع بالجدارة. المنطق هنا هو أن الترتيب القائم على الجدارة سيتطور حتمًا من الاعتماد على المؤهلات الثورية ، لقادة الجيل الأول ، إلى الاعتماد على أوراق اعتماد بناء النظام ، لقادة الأجيال اللاحقة. ناشدت السياسة الحزبية "ولاية الجدارة" والأداء من أجل الشرعية.









أحد منتقدي خطة رامو هو جامعة ولاية أوريغون أستاذ العريف ديرليك ، وهو متخصص بارز في الصينية وفي تاريخها الفكري . على الرغم من أن ديرليك مفتون بمفاهيم وفلسفة إجماع رامو في بكين ، إلا أنه يقول إن خطة رامو هي "نموذج تنمية وادي السيليكون" الذي يتجاهل حقيقة أن استغلال القوة العاملة في الصين من قبل الدول الأجنبية كان جزءًا رئيسيًا من التنمية الصينية. في النهاية ، وعلى الرغم من الانتقادات الأخرى ، خلص دييرليك إلى أن توافق بكين يخدم هدفًا مهمًا: "قد يكون أهم جانب في توافق بكين هو نهج للعلاقات العالمية التي تسعى، في العلاقات متعددة الجنسيات ، إلى نظام عالمي جديد قائم على أساس اقتصادي العلاقات ، ولكنها تعترف أيضًا بالاختلاف السياسي والثقافي وكذلك الاختلافات في الممارسات الإقليمية والوطنية ضمن إطار عالمي مشترك ".









كان أول ذكر لمصطلح "نظرية الأشعة تحت الحمراء ذات الخصائص الصينية" في عام 1987 ، ثم تم تطويره لاحقًا بواسطة Liang Shoude ، الباحث البارز في IR بجامعة بكين. وهو يعتقد أن نظرية العلاقات الدولية ذات الخصائص الصينية يجب "تطويرها بتوجيه من الماركسية ، التي تستند إلى نماذج النظرية السياسية الدولية لرجال الدولة الصينيين ، والتي تعتمد على كل من التقاليد الثقافية الصينية ونظرية العلاقات الخارجية الغربية". يثير فانغ عدة اعتراضات على هذا النموذج ، مشيرًا إلى غموض "الخصائص الصينية" واقترح أن النظرية قد تكون "نوعًا أكاديميًا مختلفًا من الشعار السياسي" الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ".









ويفترض أيضًا أن "القوة التفسيرية" - القدرة على شرح المواقف المختلفة باستخدام النظرية - هي الشغل الشاغل لـ IR بخصائص صينية أكثر من تحديد ماهيتها بدقة. بدءًا من عام 2000 ، هناك المزيد من الأصوات لـ "المدرسة الصينية للـ IR" ، كما يتضح من مؤتمر في شنغهاي عام 2004 حول موضوع "إنشاء النظريات الصينية ، وبناء المدرسة الصينية". ومع ذلك ، يعتقد فنغ أن هذه المدرسة لم يتم إنشاؤها حتى الآن ، على الرغم من أن الدافع وراء هذه المدرسة واضح: "ثقة العلماء الصينيين وطموحهم ووعيهم الذاتي بشأن الابتكار النظري". يثير فنغ ، مرة أخرى ، عدة اعتراضات. ويشير إلى أن العلماء الصينيين يبدو أنهم مهووسون بـ "النظرية الكبرى" بينما يتم تجاهل المنهجية والبحث التجريبي عادةً.



