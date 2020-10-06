AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لماذا تلجأ العائلات فى إندونيسيا إلى تكبيل وسجن المرضى العقليين مع انتشار كورونا | شاهد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:48 م
تكبيل المرضى العقليين
تكبيل المرضى العقليين
هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان، لماذا تلجأ العائلات فى إندونيسيا إلى تكبيل وسجن المرضى العقليين مع إنتشار كورونا؟.

ووفقا للتقرير، تلجأ عائلات في إندونيسيا إلى إجراءات قد تبدو قاسية من أجل منع أقاربهم الذين يعانون من أمراض عقلية من التنقل مع انتشار فيروس كورونا والتسبب في أذية الآخرين بعدما تسبب الإغلاق العام في نقص الأدوية الخاصة بالبلاد.

ويتم عزل المصابين بأمراض عقلية في رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في أكواخ مع استخدام الأغلال والسلاسل لتقييد حركتهم، ولمنعهم من إيذاء أنفسهم أو غيرهم في ظل نقص الأدوية ونقص الرعاية الصحية.

وأدى انتشار فيروس كورونا إلى تفاقم الوضع الصحي لهذه الفئة، حيث أجبر الكثير من الأشخاص على العودة إلى أكواخ صغيرة ومنعزلة ولا تتوفر على أدنى شروط الحياة وتبدو أقرب إلى السجون منها إلى أكواخ، ويقبع المرضى داخلها مع تكبيل أيديهم وأرجلهم طيلة اليوم.

ويُحتجز رؤوف الذي يعاني من مشاكل عقلية طوال اليوم في كوخ صغير بالكاد يتسع للاستلقاء وهو مكبل اليدين والقدمين بسلاسل وأقفال تمنعه من التحرك بحرية.

وقضى رؤوف (40 عامًا ) عقودا وهو مكبل في كوخ قبل أن يُسمح له في السنوات الأخيرة بالتجول بمفرده.

لكن فيروس كورونا أجبره على العودة إلى الحياة القديمة، وتم تكبيله مرة أخرى وحبسه في كوخ الفناء الخلفي لمنزله حيث يأكل وينام ويقضي حاجته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اغرب عقاب لامرأة خانت زوجها.. فاجئ عينيك بما حدث لها | فيديو

دراسة: المضطربون عقليا أكثر عرضة للوفاة بكورونا

مهتزة نفسيا.. فتاة تكبل يدى شقيقتها بالأقصر وتنشر الفيديو على فيس بوك

رئيس لجنة النواب: نحتاج لإحياء السياحة الريفية فى مصر بعدما بدأها الألمان فى السبعينيات

ترشيحاتنا

ليتني سمعت إنذار قلبي.. اعترافات جولدا مائير عن حرب أكتوبر تشفي غليل المصريين

كان عندي كحة ناشفة.. نجلاء بدر تخضع لتحليل كورونا.. وتنشر النتيجة.. شاهد

ماذا يحدث للجسم عند ممارسة رياضة المشي؟

أسعار و مواصفات أحدث 5 هواتف ذكية لهذا الأسبوع..صور

سقوط مروحية عسكرية في ولاية تطاوين التونسية

كواليس أزمة تجديد تعاقد ميار شريف في الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن السياسة.. قصة وظيفة حصل عليها السادات بمساعدة إحسان عبد القدوس

تعرف على مواصفات ام جي 6 mg بعد رفع أسعارها اليوم في مصر.. صور

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات لافتة لـ نجلاء بدر