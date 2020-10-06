لماذا تلجأ العائلات فى إندونيسيا إلى تكبيل وسجن المرضى العقليين مع انتشار كورونا | شاهد

عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان، لماذا تلجأ العائلات فى إندونيسيا إلى تكبيل وسجن المرضى العقليين مع إنتشار كورونا؟.





ووفقا للتقرير، تلجأ عائلات في إندونيسيا إلى إجراءات قد تبدو قاسية من أجل منع أقاربهم الذين يعانون من أمراض عقلية من التنقل مع انتشار فيروس كورونا والتسبب في أذية الآخرين بعدما تسبب الإغلاق العام في نقص الأدوية الخاصة بالبلاد.





ويتم عزل المصابين بأمراض عقلية في رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في أكواخ مع استخدام الأغلال والسلاسل لتقييد حركتهم، ولمنعهم من إيذاء أنفسهم أو غيرهم في ظل نقص الأدوية ونقص الرعاية الصحية.





وأدى انتشار فيروس كورونا إلى تفاقم الوضع الصحي لهذه الفئة، حيث أجبر الكثير من الأشخاص على العودة إلى أكواخ صغيرة ومنعزلة ولا تتوفر على أدنى شروط الحياة وتبدو أقرب إلى السجون منها إلى أكواخ، ويقبع المرضى داخلها مع تكبيل أيديهم وأرجلهم طيلة اليوم.





ويُحتجز رؤوف الذي يعاني من مشاكل عقلية طوال اليوم في كوخ صغير بالكاد يتسع للاستلقاء وهو مكبل اليدين والقدمين بسلاسل وأقفال تمنعه من التحرك بحرية.





وقضى رؤوف (40 عامًا ) عقودا وهو مكبل في كوخ قبل أن يُسمح له في السنوات الأخيرة بالتجول بمفرده.





لكن فيروس كورونا أجبره على العودة إلى الحياة القديمة، وتم تكبيله مرة أخرى وحبسه في كوخ الفناء الخلفي لمنزله حيث يأكل وينام ويقضي حاجته.



