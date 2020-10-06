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فن

روب أبيض.. سارة الطباخ تستعرض جمالها وأنوثتها فى إطلالة جديدة.. صور

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:20 م
سارة الطباخ
سارة الطباخ
محمد بدران

نشرت المنتجة سارة الطباخ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سارة الطباخ، بإطلالة جذابة ترتدى روب أنيق باللون الابيض، وتركت شعرها البني القصير منسدلا على كتفيها، نالت إعجاب الجمهور.


كانت إدارة موقع يوتيوب قد حذفت مؤخرا أغنية الفنان محمد الشرنوبي الجديدة قلبي ارتاح، وذلك بعد أيام من عرضها بسبب قيام المنتجة سارة الطباخ بإرسال العقد الحصري المبرم مع المطرب لإدارة الموقع.


يذكر أن المنتجة سارة الطباخ وقعت مؤخرا عقدا مع الفنان عمرو سعد لتتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة، إذ تسعى سارة لضم نجوم سوبر ستار لتحقيق نجاحات غير مسبوقة.


ومن المنتظر أن تعلن، خلال الفترة المقبلة، عن أكثر من اسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفنى.


كما تعاقدت مع مي عمر لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، ويدرس الثنائي عددا من السيناريوهات لاختيار أفضلها مستقبلا.

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Happy mornings ☁️

A post shared by Sarah El Tabakh | سارة الطباخ (@saraheltabakh) on

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