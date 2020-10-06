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فن

نيكول سابا تحيي الذكرى الأربعين لـ مدير أعمالها.. رفيق دربي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:54 م
نيكول سابا ومدير
نيكول سابا ومدير أعمالها الراحل وائل المصري
محمد بدران

أحيت المطربة نيكول سابا، الذكرى الأربعين لمدير أعمالها وائل المصري، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ونشرت نيكول سابا صورة لها بصحبة وائل، وعلقت عليها قائلة: "اربعون يومًا على رحيلك يا رفيق دربي.. الله يرحمك وتكون نفسك في السما..ادعولو لو سمحتو🙏🏻🙏🏻"

وكان المصري قد تولى إدارة أعمال الفنانة نيكول سابا لسنوات طويلة وكانت له علاقات قوية مع عدد من الفنانين إضافة إلى قيامه بتنظيم حفلات وإدارة أعمال الفنانة في مصر.

وتشارك نيكول سابا فى مسلسل "الوجه الآخر"، مع الفنان ماجد المصرى، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور. 

مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.


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