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رياضة

قائمة بيراميدز لمباراة نادي مصر فى الدوري

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:05 م
بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة إف سي مصر في الدوري الممتاز.

ويحل نادي مصر ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٣٢ من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

ويغيب عن القائمة، عمر جابر بسبب الإيقاف لحصوله على ٣ بطاقات صفراء، بجانب إيريك تراوري وولفريد كانون لتواجدهما مع منتخبي بوركينا فاسو وكوت ديفوار في التجمع الدولي، بجانب علي جبر للإصابة.

ونشر الحساب الرسمى لـ نادي بيراميدز عدة صور لـ شريف اكرامى حارس مرمى الفريق وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعي النادي وجاءت التعليقات كالتالي:

بالتوفيق - احسن حارس فى الدورى - وحش افريقيا


و أكد شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز حاليًا والأهلى سابقا، أن الراحة النفسية كانت السبب الرئيسى فى اختياره لعرض بيراميدز، بعد الرحيل عن القلعة الحمراء.


وقال إكرامى، فى تصريحات لبرنامج "اللعيب" على MBC مصر: قبل ما افكر فى حراسة مرمى بيراميدز؛ فكرت أولًا فى المكان، هل سيساعدنى وسأجد راحة نفسية، عندما أعلنت رحيلى من الأهلى، تحدث معي مسئولو بيراميدز؛ لذلك من الطبيعى أن يكون لدّى فرصة، وأحمد الشناوى والمهدى سليمان حراس بيراميدز بمثابة "اخواتى الصغيرين".. وعمرى ما كان فى بينى وبين زمايلي أى حساسيات".


وتابع : قررت الرحيل عن الأهلى فى فبراير؛ بسبب صعوبة الحصول على فرصة مع وجود الشناوى، لأن بعد العودة من كأس العالم، كان من الطبيعى أن يلعب الشناوى، خسرنا نهائى أفريقيا، ولعبنا البطولة العربية وخسرنا، والشناوى أصيب بعدها، وبعد مجئ لاسارتى عدت إلى الدكة، وشعرت بأننى مش حارس صغير، وهذا سيكون السيناريو معى فقررت الرحيل".


وأكمل: محمد الشناوى أفضل حارس مرمى فى مصر حاليًا، واعتبرهم جميعًا أخوتى".
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