AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات الطرق والمياه والصرف فى شبين القناطر.. صور

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:15 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عدد من المشروعات في مجال (  الطرق - مياه الشرب - الصرف الصحي  - والشباب والرياضة )  بمركز ومدينة شبين القناطر .


حيث استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق شبين القناطر - قليوب بطول ١٤ كيلو متر بحضور مسئولي هيئة الطرق ومقاول المشروع، حيث شدد الهجان على العمل على مدار ٢٤ساعة ليل نهار لسرعة الانتهاء من تطويره .

كما تفقد المحافظ إنشاء محطة معالجة الكوم الأحمر، علما بأن المحطة سوف تخدم قرى ( الكوم الأحمر - نوى - الزهويين- نوب طحا - الحصافة - كفر الدير ) والمتوقع الانتهاء منها في 30/6/2021 بتكلفة ١٣٤ مليون جنيه.

ووجه المحافظ برصف وتمهيد الطريق المؤدي إلى المحطة بطول ٧٥٠ كم ٢، كما تفقد الهجان محطة صرف صحي بقرية الشوبك والتي يبلغ تكلفتها ٣٤ مليون جنيه، وتم الانتهاء من المشروع بنسبة ٨٥%، ويتكون المشروع من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد وتم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بنسبة 90%.

ثم توجه المحافظ لتفقد توسعات  المرحلة الثالثة من محطة معالجة شبين القناطر  بطاقة 65 ألف متر 3/يوم  بقرية سسل مركز شبين القناطر بتكلفة 480 مليون جنيه، كما تفقد( معمل الكيمياء- معمل البكتريولوجي  - غرفة فحص البيولوجي )، والمتوقع الانتهاء من المرحلة الثالثة للمشروع نهاية العام الحالي.

كما تفقد أعمال تطوير المبنى الإداري بمركز شباب عرب جهينة بتكلفة ٢ مليون جنيه وتشرف علي تنفيذها الهيئة العربية للتصنيع، ثم اختتم الهجان الجولة بتفقد توسعات المرحلة الثانية لمحطة مياه شبين القناطر بعرب جهينة، علما بأن المرحلة الأولى تنتج ١٠٠٠لتر /ث وهذا يساوي ٨٧ ألف متر ٣، وبعد الانتهاء من توسعات المرحلة الثانية تنتج المحطة ٢٠٠٠ لتر / ث وهذا يساوي ١٧٤ ألف متر ٣/ يوم،  وتبلغ تكلفة التوسعات ١٢٠ مليون جنيه، حيث تخدم المحطة مركز ومدينة شبين القناطر بالكامل وتعد المحطة أكبر محطة مياه على مستوى المحافظة.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات  في الموعد المحدد لها، موجها بسرعة حصر المشروعات المتعثرة الخاصة بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي للبدء فورا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيلها لتقديم الخدمة لأهالي المحافظة. 

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات الطرق والمياه والصرف فى شبين القناطر.. صور
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات الطرق والمياه والصرف فى شبين القناطر.. صور
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات الطرق والمياه والصرف فى شبين القناطر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب محافظ سوهاج يتفقد بعض المشروعات التنموية بمركز جهينة

محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 13 مشروعا خدميا بتكلفة 907 ملايين جنيه.. فيديووصور

أبرزها المدارس والمستشفيات ومحطات الصرف الصحي .. محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 13 مشروعا خدميا بتكلفة 907 ملايين جنيه ضمن احتفالات العيد القومي.. فيديو وصور

الهجان: 35 مليار جنيه نصيب القليوبية من المشروعات خلال الـ 6 سنوات الماضية.. صور

من بينها مدارس ومستشفيات ومحطات مياه.. محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 13 مشروعا باستثمارات 769 مليون جنيه.. والهجان: طفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين.. شاهد

بتكلفة 781 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يضع حجر الأساس ويتفقد 9 مشروعات بشبين القناطر.. صور

ترشيحاتنا

مقترح في الكويت بإعطاء كل مواطن راتب 50 ألف دولار سنويا مدى الحياة

زفاف إلى الجنة.. القصة الكاملة لوفاة عروسين بعد 24 ساعة من الفرح.. شقيقة العريس: وجدناهما جثة هامدة في الحمام

الليلة.. المريخ يظهر في سماء الأرض

بعيدا عن السياسة.. قصة وظيفة حصل عليها السادات بمساعدة إحسان عبد القدوس

بعد رفع سعرها.. تعرف على مواصفات mg 5 الجديدة 2021.. صور

6 أسابيع حاسمة.. هاني الناظر يعلن روشتة مواجهة فيروس كورونا في الشتاء

AdvertisementS

بعد 39 عاما على حادث المنصة.. الأسباب الحقيقة وراء اغتيال الرئيس السادات على يد عبود الزمر ورفاقه

حقيقة إعادة مباراة الزمالك وسموحة فى كأس مصر

لم يتم إخطار الجهات الدولية.. مفاجأة جديدة في إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

بعد أيام من تعاقده مع كارتيرون.. رئيس نادي التعاون السعودي يعلن استقالته

خاص| وزير الرياضة يصدم رئيس الزمالك: القانون يُطبق على الجميع

زفاف إلى الجنة.. القصة الكاملة لوفاة عروسين بعد 24 ساعة من الفرح.. شقيقة العريس: وجدناهما جثة هامدة في الحمام

غدا آخر موعد للتنازل عن الترشح في انتخابات مجلس النواب

ماذا سيدرس التلاميذ من أولى لـ 3 ابتدائي وكيف سيقيّمون؟ التعليم تجيب

صلاح محسن مهدد بالإيقاف بسبب نسر الأهلي

أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل عقد قرانها على أحمد خالد صالح.. شاهد

اغتصاب وقتل طبيبة أسنان وابنتها المراهقة في جريمة بشعة ببريطانيا

أخبار الرياضة| وزير الشباب يصدم مرتضى منصور.. حقيقة إعادة مباراة الزمالك وسموحة.. شوبير يحسم جدل فسخ عقد صالح جمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش دايما عادية .. أسباب غير متوقعة لتنميل القدم

6 أسابيع حاسمة.. هاني الناظر يعلن روشتة مواجهة فيروس كورونا في الشتاء

أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل عقد قرانها على أحمد خالد صالح.. شاهد