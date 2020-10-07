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مرأة

مجربة ومضمونة.. 3 حيل للتخلص من كابوس الكرش

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
للتخلص من الوزن الزائد وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون إليك 3 وصفات تخسيس مضمونة وسريعة يمكنك تطبيقها بجانب رجيم غذائى متوازن لحرق الدهون ونسف الكرش .

إليك 3 مشروبات اختارى منها ما يناسبك يقدمها موقع "باريت سايد".


وصفة الليمون والجنزبيل

ماذا تحتاجين
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة من الجنزبيل

كيف تطبقين الوصفة 
فى وعاء على النار ضعى القرفة والجنزبيل وقومى بغليهم جيدا وتركهم لدقائق ثم تصفيتهم وتناول كوب أو كوبين على مدار اليوم وستدهشين بالنتيجة

وصفة القرفة وخل التفاح
مكونات خلطة أعشاب للتخسيس في أسبوع
ملعقة صغيرة خل التفاح
1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني
1 كوب ماء

كيف تطبقين الوصفة 
يُضاف مسحوق القرفة إلى الماء ويغلى ودعها تبرد وأضف خل التفاح ويقلب جيدًا ويشرب.


مشروب الجريب فروت والرمان
ماذا تحتاجين ..
نصف كوب جريب فروت
نصف كوب رمان
1 ملعقة صغيرة عسل عضوي
قليل من الملح

كيف تطبقين الوصفة ..
ضعي الجريب فروت والرمان في الخلاط. وقومى بسحقهم جيدا وأسكبيها في كوب وأضيفى العسل ورشة ملح أسود ويقلب جيدًا قبل الشرب.
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