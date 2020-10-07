مجربة ومضمونة.. 3 حيل للتخلص من كابوس الكرش





وصفة الليمون والجنزبيل







ماذا تحتاجين



نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة من الجنزبيل







كيف تطبقين الوصفة

فى وعاء على النار ضعى القرفة والجنزبيل وقومى بغليهم جيدا وتركهم لدقائق ثم تصفيتهم وتناول كوب أو كوبين على مدار اليوم وستدهشين بالنتيجة