محمد صفوت: نشكر الجميع على الدعم ونعد بالأفضل في الأولمبياد.. فيديو

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعب محمد صفوت، واللاعبة ميار شريف ، بطلي التنس، وذلك لما حققاه من إنجازات غير مسبوقة وأدائهما المتميز، وتأهلهما لأولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل، بحضور إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس الأرضي.













وأوضح أنه من حسن الحظ أن الأولمبياد تم تأجيلها من أجل الإعداد بشكل أفضل، مؤكدا أن كرة التنس في مصر تشهد طفرة كبيرة وتقدم إنجازات مختلفة.





وفي سياق متصل أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالإنجازات والنتائج الطيبة التي يحققها أبطال مصر في التنس الأرضي منها الإنجاز التاريخي سواء في منافسات الرجال بتألق محمد صفوت، أو السيدات بتألق ميار شريف





مؤكدًا أن ميار شريف ومحمد صفوت متواجدين في برنامج وزارة الرياضة، الذي يضم 55 لاعبًا لدعم الرياضيين في مصر، مشيرًا إلى أن رياضة التنس الأرضي في مصر ستشهد انطلاقة جديدة متميزة بفضل ما يحققه أبطال مصر من إنجازات

ومن جانبه أكد محمد صفوت خلال كلمته على أنه يحاول كسر حاجز شرف المشاركة في البطولات الكبيرة فقط، مُشيرا إلى أنه يتطلع للمنافسة على البطولات.