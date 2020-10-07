محيي نوح .. المنتقم لعبد المنعم رياض وقائد المجموعة 39 قتال يروي قصة استشهاد إبراهيم الرفاعي.. فيديو

قال اللواء محيي نوح قائد المجموعة 39 قتال في حرب أكتوبر ، إن قائد المجموعة في حرب أكتوبر كان الشهيد البطل ابراهيم الرفاعي موضحًا انه تولي بعد ان تم استشهاده في 17 أكتوبر سنة 1973 .
وأضاف محيي نوح خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان الشهيد عبد المنعم رياض استشهد يوم 9 مارس سنة 69 وكنا هناك ضربات المدفعية من قبل العدو وعندما ذهب للجبة لاستكشاف الأمور حينها رأوه الإسرائيليين وقاموا بالضرب علية واصيب اصابة مباشرة .
واوضح محيي نوح ، ان الشهيد عبد المنعم رياض استشهد يوم 9 مارس سنة 69 وبالتالي تم تسمية هذا اليوم بيوم الشهيد ونحتفل به كل عام وبعدها المجموعة جاء اليها امر من القيادة بتدمير موقع العدو المتواجد امام مدينة الاسماعيلية .
وتابع : ان عند استطلاعنا إلى موقع العدو وجدنا اربع دشم حصينة جدا بداخل كل غرفة من هذه الغرف مدفع كان يطلق عليه في ذلك الوقت مدفع ابوجاموس محاط بالأسلاك الشائكة .
واستكمل : ان يوم الـ40 الخاص بالشهيد عبد المنعم رياض قمنا بالتحرك بـ6 قوارب وعدد 64 فرد من مدينة الإسماعيلية وكان يقود المجموعة وقتها الشهيد ابراهيم الرفاعي وقنا بالقضاء علي قوه موقع العدو وكان عددهم 44 فرد .