محيي نوح .. المنتقم لعبد المنعم رياض وقائد المجموعة 39 قتال يروي قصة استشهاد إبراهيم الرفاعي.. فيديو

قال اللواء محيي نوح قائد المجموعة 39 قتال في حرب أكتوبر ، إن قائد المجموعة في حرب أكتوبر كان الشهيد البطل ابراهيم الرفاعي موضحًا انه تولي بعد ان تم استشهاده في 17 أكتوبر سنة 1973 .





وأضاف محيي نوح خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان الشهيد عبد المنعم رياض استشهد يوم 9 مارس سنة 69 وكنا هناك ضربات المدفعية من قبل العدو وعندما ذهب للجبة لاستكشاف الأمور حينها رأوه الإسرائيليين وقاموا بالضرب علية واصيب اصابة مباشرة .





واوضح محيي نوح ، ان الشهيد عبد المنعم رياض استشهد يوم 9 مارس سنة 69 وبالتالي تم تسمية هذا اليوم بيوم الشهيد ونحتفل به كل عام وبعدها المجموعة جاء اليها امر من القيادة بتدمير موقع العدو المتواجد امام مدينة الاسماعيلية . سنةالاسماعيلية





وتابع : ان عند استطلاعنا إلى موقع العدو وجدنا اربع دشم حصينة جدا بداخل كل غرفة من هذه الغرف مدفع كان يطلق عليه في ذلك الوقت مدفع ابوجاموس محاط بالأسلاك الشائكة .



